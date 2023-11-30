Битва за Авдіївку: експерт оцінив оперативну обстановку на критичній ділянці фронту

Полковник Петро Черник зазначив, що оточити Авдіївку росіянам буде не так просто, оскільки їм доведеться пройти ще сім кілометрів. З огляду на те, що ЗС РФ втратили в перші шість днів цілу дивізію, постає питання — чи вистачить у противника сил.

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У стратегічному аспекті ситуація під Авдіївкою не змінюватиметься певний час, проте противник активізував авіацію, яка завдає ударів керованими авіабомбами, а також застосовує касетні боєприпаси. Про ситуацію на Авдіївському напрямку розповів 30 листопада в ефірі телемарафону військовий експерт полковник Петро Черник.

За його словами, Авдіївка давно стала політичним об'єктом, оскільки президент Володимир Путін віддав російським військам наказ за будь-яку ціну взяти місто з подальшим планом вийти до рубежів Донецької області. І хоча українські захисники цей стратегічний план руйнують, водночас на сьогодні невідомо в який бік "хитнуться шальки терезів".

"Путіну потрібні хоч якісь результати в цій війні. Він дійшов висновку, що ліквідувати українську державність неможливо, тому потрібні цілі "мінімум" — вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. І Бахмут та Авдіївка є фундаментальним аспектом цього завдання", — пояснив полковник.

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Черник підтвердив удари по позиціях ЗСУ на цьому напрямку авіабомбами ФАБ-250 і ФАБ-500, а також касетними РБК-500, які докучають українським бійцям. Для того, щоб із ними боротися, необхідні сучасні винищувачі, які Україна ніяк не може дочекатися.

Також експерт оцінив можливості противника щодо оточення українських позицій в Авдіївці. Він вважає, що для того, щоб узяти населений пункт у кільце, росіянам необхідно пройти приблизно 7 кілометрів, а це зробити не так просто, з огляду на більші втрати, яких зазнали ЗС РФ у перші дні наступу.

"Це величезне питання — чи вистачить їм сил це кільце зімкнути. Тому що якщо порахувати перші шість днів втрат, а вони, взаправду, найяскравіші, то вони тільки вбитими втратили 5 тисяч особового складу. Помножимо цю цифру сміливо на три, маємо 15 тисяч людей — це повноцінна дивізія", — підкреслив Черник.

Нагадаємо, колишній співробітник СБУ Іван Ступак 30 листопада розповів, що ситуація біля Авдіївки нагадує бої за Бахмут 8-місячної давності, коли окупанти проводили нескінченні "м'ясні штурми" і зносили всі будівлі артилерією.