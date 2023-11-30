"З'явилися нові можливості": Путін виграє війну в Україні, — The Economist

На думку видання, перемога Путіна залежить від витривалості, а не від кількості захопленої території. Жодна з армій не здатна витіснити іншу на лінії фронту зараз, але Росії вистачить людей для війни ще на багато років.

У президента Росії Володимира Путіна з'явилися нові можливості у війні в Україні через відсутність рішучих дій Заходу. Росії надаються реальні шанси на успіх, особливо через слабку реакцію Заходу на надання допомоги, відсутність стратегічної перспективи й пасивність. Про це пише The Economist.

Захід, на думку видання, міг би зробити більше, використовуючи свої промислові та фінансові ресурси для протидії Путіну і щоб перевершити російські можливості.

"Причина, через яку перемога Путіна можлива, полягає в тому, що перемога полягає у витривалості, а не в захопленні території. Жодна з армій не в змозі витіснити іншу з території, яку вони зараз контролюють. Контрнаступ України застопорився. Росія втрачає понад 900 осіб на день у боях за Авдіївку, місто на Донбасі. Це війна захисників, і вона може тривати багато років", — йдеться у статті.

Сильніша позиція Росії

Згідно з The Economist, до 2024 року Росія буде в сильнішій позиції, оскільки має у своєму розпорядженні велику кількість дронів і артилерійських снарядів. Крім того, російська армія розробила ефективні тактики радіоелектронної боротьби проти українських озброєнь, а Путін спокійно ставиться до колосальних втрат у своїй армії.

Видання вказує на постачання Росії безпілотників з Ірану і снарядів з Північної Кореї, а також на зміцнення російської військової машини завдяки торговим каналам через Туреччину і Казахстан. Плани Заходу обмежити доходи від російської нафти, встановлюючи ціну на неї на рівні 60 доларів за барель, виявилися неефективними, оскільки Росія продає нафту за ціною в 64 долари за барель, що майже на 10% вище, ніж на початку 2023 року, йдеться в матеріалі.

Зміцнення позицій Путіна у РФ

Оцінки The Economist також вказують на зміцнення позицій Путіна всередині країни, де еліта контролює економіку і виграє від військових дій, а прості громадяни поступово звикають до війни. Вважається, що підтримка України з боку західних урядів ослабла, і з'явилися сумніви в її подальшій підтримці.

The Economist попереджає, що у 2025 році у Путіна можуть виникнути проблеми через ведення війни, оскільки росіяни почнуть обурюватися через примусову мобілізацію, інфляцію і перерозподіл коштів на військові потреби. Однак припускати, що його режим скоро впаде, безглуздо, оскільки він може утримуватися при владі ще багато років і використовувати війну як виправдання для внутрішніх придушень і страждань свого народу.

Як стримати Путіна

The Economist радить, що стратегія оборони Європи має спрямовуватися на те, щоб не допустити посилення Путіна, і демонструвати рішучість у підтримці демократичної України, орієнтованої на Захід.

"Європа повинна планувати, що Путін буде головною довгостроковою загрозою її безпеці. Росія буде переозброюватися. У неї буде бойовий досвід. Планування оборони Європи має бути спрямоване на те, щоб не дати Путіну відчути слабкість на своєму фланзі — особливо якщо він сумнівається в готовності президента Трампа битися в разі нападу на одну з країн НАТО", — йдеться у статті.

Видання зазначає, що європейські політики повинні наростити свої зусилля щодо забезпечення прогресу України, "обіцяючи гроші і вступ до ЄС".

"Європейські лідери не визнають масштабів завдання — щобільше, багато хто, схоже, ухиляється від нього. Це дурість. Їм слід прислухатися до слів Леона Троцького: вони можуть бути не зацікавлені у війні, але війна зацікавлена в них", — йдеться в матеріалі The Economist.

Нагадаємо, що під час виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі Володимир Путін заявив, що в "цивілізаційному сенсі" Російська Федерація не має кордонів.

Також 4 жовтня під час зустрічі з російськими олімпійцями очільник Кремля заявив, що у Росії є велика кількість друзів у Європі, але вони не виявляють ознак симпатії публічно.