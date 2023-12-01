"Робимо ставку на мрійників і романтиків": бійці ГУР не сумніваються, що звільнять Крим (відео)

Спецпризначенці ГУР здійснили вже кілька успішних операцій в Криму і оптимістично налаштовані на подальші заходи щодо деокупації півострова.

Розвідники ГУР Міноборони України не сумніваються, що Крим буде деокуповано, а до цього їм залишисвя один "бар'єр". Про успішні операції в Чорному морі розповів "командир підрозділу "Братство" спецпідрозділу "Тимур" ГУР Міноборони "Боргеза" та боєць Тимур в інтерв'ю Ukrainian Witness.

Висадка на "вишки Бойка"

Боргеза повідомив, що російські загарбники готувалися до звільнення "вишок Бойка", тому залишили їх, а територію довкола щільно замінували. Під час висадки спецпризначенців ГУР на вишки, ЗС РФ працювали по них авіацією, але безрезультатно.

"На щастя, російських військових на самих вишках не було. Попри те, що штурмувати вежі було б дуже важко, ми все одно мали план штурму", — сказав він.

Зараз вишки повністю не розміновані. Вони важливі для контролю моря, але для їхнього захисту замало лише літаків та дронів.

"Територію можна вважати захопленою, тільки коли пройшла піхота. До того, як втекти, на вежах знаходились російські бійці. Цілком можливо, що звідти вони координували обстріли узбережжя – Одеси, Чорноморська тощо", — каже Боргеза.

"Пробудження сили" в Тарханкуті

Не менш успішною була операція ГУР на мисі Тарханкут під кодовою назвою "Пробудження сили". Вона відбулася завдяки допомозі небайдужих кримчан. Про неї розповів розвідник із позивним Тимур, який нею керував.

"У нас був контакт із ворогом. Але врешті-решт росіяни втекли, вони це добре вміють. Наші хлопці виконали поставлені задачі. В цьому їм допомагали кримські партизани", — розповів Тимур.

Спецпризначенці ГУР, які здійснили операцію "Пробудження сили"

Під час виконання бойового завдання спецпризначенці з гранатомета знищили будівлю та кілька транспортних засобів російських загарбників. Також вони підняли український прапор з гербом воєнної розвідки України.

Не сумніваються, що Крим звільнять

За словами "Боргези", працювати у ГУР зможе не кожен, і навіть не кожен військовий. А потрапити у розвідку через військкомат не вийде.

"Спортікі, солдафони нам не підходять. Ми робимо ставку на мрійників та романтиків. Їм повинно бути цікаво, така людина має йти далі, ніж їй наказали. Це такий розвідницький драйв", – каже він.

Хлопці з ГУР не сумніваються, що зможуть деокупувати Крим.

"По морю в нас лишився ще один бар'єр – і все. Ми зробимо так, що Крим буде вдома. Ми зробимо це, скільки б часу це не зайняло", – каже Тимур.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли про диверсії на залізниці поблизу Москви. Два вибухи на залізниці у Підмосков'ї порушили логістику вантажних перевезень.

Раніше повідомлялося, що у Росії підірвали залізницю, що веде до Китаю — нею возили військові вантажі. Вдала спецоперація СБУ паралізувала єдину залізницю, що зв'язує РФ із Китаєм.