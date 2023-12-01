Дрони запустили з Криму: Росія атакувала безпілотниками південь України (карта)

Повітряна тривога тривала трохи більше шести годин. Дрони облетіли одразу кілька областей України.

Увечері 30 листопада російські війська атакували південні регіони України дронами-камікадзе Shahed. Так, про початок атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram о 19:38.

"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" із Чауди (Крим)", — ідеться в повідомленні.

Уже о 21:04 у ЗСУ повідомили про використання ЗС РФ безпілотників у Дніпропетровській області. Дрони попрямували в бік Кривого Рогу. Потім з'явилося попередження про небезпеку для жителів Кіровоградської та Одеської областей.

О 22:27 Повітряні сили заявили, що дрони рухаються в бік Миколаєва з півночі. Ще одна група пізніше вирушила в бік міста з боку Чорного моря.

"Чергова група "Шахедів" у напрямку Дніпропетровщини з півдня! Триває атака ударних дронів на південь Миколаївщини та Херсонщини", — заявили Повітряні сили ЗСУ о 00:53 1 грудня.

Потім о 01:23 ночі стало відомо, що один із дронів наближається до міста Запоріжжя зі східного боку.

Відбій повітряної тривоги було оголошено о 01:53 ночі.

Нагадаємо, що 30 листопада глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що з початку 2023 року 2000 українських громадян загинули внаслідок російських обстрілів. За словами міністра, за 11 місяців поточного року Росія 59 тисяч разів обстріляла населені пункти у 24 регіонах України.

Крім того, у США розповіли про підтримку України взимку. Як розповів координатор Ради національної безпеки Джон Кірбі, Сполучені Штати визначили три основні напрямки допомоги.