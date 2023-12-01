Напруженість у суспільстві зростає: дедалі більше росіян незадоволені вторгненням РФ в Україну, — ISW

За даними експертів, зростання злочинності, зловживання алкоголем, інфляція і високі ціни на споживчі товари також сприяють зростанню соціальної напруженості, і багато хто з цих чинників, імовірно, поглиблюються триваючою війною РФ в Україні.

Війна Росії в Україні призвела до виникнення нових соціальних суперечностей і загострення вже наявних усередині країни, які залишаються вельми помітними в російському інформаційному просторі, незважаючи на зусилля, які Кремль докладає для цензури. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни (ISW) за 1 грудня.

Як ідеться в джерелі, родичі мобілізованих військовослужбовців продовжують подавати скарги і заклики про допомогу мобілізованим, незважаючи на повідомлення про спроби цензури з боку Росії.

29 листопада російське опозиційне видання "Важные истории" повідомило, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році росіяни надіслали до Управління Президента РФ із роботи зі зверненнями громадян понад 180 000 скарг із питань, які стосуються Міністерства оборони (МО).

Більшість цих скарг, як повідомляють експерти, стосуються виплат військовослужбовцям, мобілізаційного статусу, зниклих безвісти і поганого медичного обслуговування.

Кремль також використовує нещодавню етнічну напруженість у Росії для підтримки заходів з нарощування сил і звернення до російських ультранаціоналістів, створюючи цикл, який тримає цю напруженість на передньому плані ультранаціоналістичного діалогу.

Крім того, Головне управління військової розвідки України повідомило, що через війну в Україні в Росії, особливо на заході країни, зростає протестна активність і соціальна напруженість і що вищі ешелони російського керівництва обговорюють цю напруженість. ГУР зазначило, що зростання злочинності, зловживання алкоголем, інфляція і високі ціни на споживчі товари також сприяють зростанню соціальної напруженості, і багато хто з цих чинників, імовірно, поглиблюються війною Росії в Україні, що триває.

Кремлю постійно не вдається налаштувати російське суспільство на військовий лад, щоб підтримати військові дії Росії, і зміна результатів опитувань і посилення соціальної напруженості вказують на те, що ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство напередодні президентських виборів 2024 року.

Напруженість у російському суспільстві може вплинути на результат виборів президента

У Кремлі відчувають занепокоєння з приводу того, як зміна сприйняття росіян щодо військових подій може позначитися на підсумках майбутніх президентських виборів. У зв'язку з цим вживаються заходи, щоб підтримка президента РФ Володимира Путіна у виборчому сенсі не залежала виключно від успіхів на військовому полі.

За останніми даними стало відомо, що кількість громадян РФ, які висловлюють повну підтримку війні в Україні, зменшилася приблизно вдвічі з лютого 2023 року. Ба більше, наголошується, що більша кількість росіян висловлюють підтримку виведенню російських військ з України, ніж тих, хто не підтримує цей крок.

У ISW вказують: війна Росії в Україні створила всередині Росії нову соціальну напруженість і загострила існуючу, яка залишається дуже помітною в російському інформаційному просторі, незважаючи на постійні зусилля кремлівської цензури.

Згідно з думкою аналітиків, Кремль, можливо, висловлює занепокоєння щодо впливу зміни сприйняття росіянами війни в Україні на результати майбутніх президентських виборів у Росії в березні 2024 року. У зв'язку з цим робляться кроки для того, щоб реальна виборча підтримка президента Росії Володимира Путіна не залежала виключно від успіхів росіян на військовому полі.

За повідомленнями, Путін зосередить свою президентську кампанію на нібито внутрішній стабільності в Росії та посиленні критики Заходу замість того, щоб зосередитися на війні.

Нагадаємо, що 30 листопада в ГУР повідомили, що на території Російської Федерації продовжує зростати соціальна напруга і пов'язано це безпосередньо з війною, яку розпочав президент Володимир Путін.

Також секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в РФ можлива тотальна мобілізація після виборів президента 2024 року. На його думку, президентські вибори в РФ 17 березня 2024 року стануть "знаковою датою" для Кремля, після якої можлива тотальна мобілізація громадян.