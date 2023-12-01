Цистерни з паливом вигоріли: у РФ розслідують диверсію на залізниці в Бурятії (відео)

За даними локомотивної бригади, під час руху тунелем поїзд пригальмував і співробітники почали з'ясовувати, що сталося. Перед вибухом вони помітили задимлення. Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею "теракт".

Диверсія нібито стала причиною вибухів на залізниці в Бурятії. Було порушено кримінальну справу за статтею "теракт". Про це повідомляє російське медіа Baza 1 грудня.

Зазначається, що 30 листопада невідомими громадянами було підірвано вантажний потяг на перегоні "Ітикіт-Окусікан". Він складався з 50 вагонів, у яких була 41 цистерна з дизельним паливом і 3 цистерни з авіаційним паливом.

Локомотивна бригада, яка була в момент інциденту на місці, розповіла деякі подробиці. Виявилося, що під час проходження тунелем знялася напруга і поїзд пригальмував. Співробітники залізниці почали з'ясовувати в чому справа, як раптом побачили сильне задимлення. Вони закріпили склад і раптово покинули тунель. Далі стався вибух.

"За підсумками вибуху 16 цистерн із голови складу поїзда вигоріли, у двох цистерн (20 і 22 із голови складу поїзда) у районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо, яке в результаті витекло, їх і зовсім затопило.

Ба більше, у цьому ж районі було підірвано ще один склад, унаслідок чого 4 цистерни зі складу вигоріли, а 2 пошкоджено вогнем.

Росіяни вважають, що це була диверсія і слідчі вже порушили кримінальну справу за статтею "теракт"

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що в Росії підірвали залізницю, що веде до Китаю. Нею регулярно здійснювали перевезення військових вантажів. Під час руху вантажного поїзда спрацювало чотири вибухові пристрої. Вдала спецоперація СБУ паралізувала єдину залізницю, що зв'язує РФ із Китаєм, кажуть джерела Фокуса.