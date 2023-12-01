"Наступний рік буде складним": ЗС РФ продовжать активізуватися на фронті, — аналітик

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, тривала війна не найкращий варіант для Путіна, адже напруга серед росіян зростає. При цьому він намагається посилити тиск на ЗСУ по всій лінії фронту.

Ще деякий час на полі бою відбуватиметься активізація сил Російської Федерації. Противник зберігає динаміку. Про це заявив аналітик і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 1 грудня.

За його словами, наразі перед українськими захисниками стоїть завдання — витримати тиск з боку противника, а також створити всі умови для посилення оборонної тактики і стратегії на всіх ділянках фронту.

"Тривала війна не є вигідним варіантом для РФ, тому що це супроводжує внутрішнє напруження. Путін не може своєму населенню показати логіку змін на лінії фронту, і це створює внутрішнє напруження. Путін намагається використати ситуацію, коли наші сили певним чином виснажилися при проведенні наступальних дій на півдні, і тепер йому треба посилювати атаки по всій лінії фронту, що зараз і відбувається", — заявив Сергій Згурець.

Крім того, аналітик зауважив, що ті сили, які Кремль використовує під час наступальних дій, є максимальними, які є в них у запасі. Відповідно, деякий час на фронті можна буде спостерігати за активізацією по всій лінії.

У цей час перед Європейським Союзом і США стоїть важливе завдання, яке полягає в тому, щоб сформувати нову довгострокову стратегію на підтримку України. Директор Defense Express зазначив, що на Заході вже почали змінювати свої підходи до війни.

"Розуміємо, що наступний рік буде надзвичайно складним з точки зору темпів поставок боєприпасів і темпів надходження зразків техніки для ЗСУ, які будуть меншими, ніж у попередній рік. Наприкінці 2024 року партнери вийдуть на показники виготовлення боєприпасів, які можна буде порівняти з тими, що є у РФ в альянсі з КНДР", — підсумував Сергій Згурець.

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося, що окупанти вже спрогнозували, коли ЗСУ почнуть штурм Донецька. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в окупованому обласному центрі панує паніка через розмови між окупантами. Ворожі війська вже сумніваються, що зможуть утримати оборону.