Баржі змило безслідно: супутник показав пошкодження захисту біля Кримського мосту (фото)

Частина Кримського мосту, розташована ближче до Краснодарського краю РФ, повністю втратила захист від морських дронів з вибухівкою, свідчать високоякісні фото з космосу.

Супутникові світлини показали стан семи барж під Кримським мостом, які потрапили під удар шторму у Чорному морі 26 листопада. Оптичні фото високої якості дають можливість чітко побачити, що два судна повністю затонули, а з рештою також не все гаразд. Про ситуацію біля незаконної споруди, яку звели росіяни біля Криму, написав OSINT-розслідувач MT Anderson у дописі в мережі X (раніше — Twitter).

MT Anderson проаналізував дві супутникові світлини, на яких зображено ділянку Кримського мосту, розташовану ближче до Краснодарського краю РФ. На першій світлині, зробленій 4 жовтня 2023 року, він нарахував сім барж. Їх росіяни встановили з південного боку споруди, сподіваючись захиститись від атаки українських дронів.

Кримський міст, баржі станом на 4 жовтня 2023 року Фото: Twitter / MT Anderson

На світлині, зробленій 28 листопада, можна побачити, що сталось з баржами, яких позначили цифрами від 1 до 7, після шторму. Зокрема, три баржі повністю потонули (№ 3, 4, 5), одна потонула частково (№2), дві баржі змило і віднесло геть, одна баржа дрейфує, "ні до чого не прив'язана" (№1).

Кримський міст, баржі станом на 28 листопада 2023 року Фото: Twitter / MT Anderson

Шторм в Криму — які наслідки для оборони ЗС РФ

Зазначимо, раніше Фокус писав про те, як пережили оборонні споруди ЗС РФ шторм біля окупованого Кримського півострова. Один з OSINT-розслідувачів дослідив місце встановлення бонових загороджень. Раніше їх розтягнули біля Кримського мосту, прикріпивши металеві решітки для зупинки морських дронів ЗСУ: тепер ці пристосування повністю зникли.

Інший розслідувач ознайомився зі станом Севастопольської бухти. При цьому зауважив, що тут раніше бачили чотири види різного роду пристосувань, які перегороджували вхід в бухту. Після шторму від цих пристосувань також не залишилось сліду. Між тим всередині бухти помітили три військових кораблі ЗС РФ, а серед них — ракетоносій, який спустили на воду у липні 2023 року.

Про посилення захисту Кримського мосту стало відомо влітку 2023 року — після того, як його вдруге підірвали українці, надіславши морські дрони з сотнею кілограмів вибухівки.

Нагадуємо, Москві довелось визнати інцидент у залізничному тунелі у Бурятії: там загорівся вантажний потяг, який складався з 41 вагона з пальним. Водночас в ніч на 1 грудня, ЗС РФ запустили по Україні 20 дронів-камікадзе, які стартували з полігону в Криму та у Краснодарському краї.