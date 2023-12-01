Туреччина працює над проєктом багатоцільового мініпідводного човна ÇAMD: що відомо (фото)

Човен розрахований на чотирьох осіб екіпажу і повинен буде занурюватися на глибину до 300 м. Турецькі інженери також провели попередні дослідження з інтеграції легких торпед, розроблених Roketsan.

Корпорація Turk Loydu Conformity Assessment Services Corporation нещодавно представила проєкт багатоцільової мінісубмарини або Çok Amaçlı Mini Denizalti (ÇAMD), розроблений компанією DATUM Submarine Engineering Company. За задумом розробників, підводний апарат занурюватиметься на глибину до 300 метрів, матиме екіпаж із чотирьох осіб, а також його легко транспортувати сушею завдяки довжині лише 12 метрів. Про це 1 грудня повідомили оглядачі Naval News.

У рамках проєкту буде проведено проєктування, будівництво, оснащення та випробування багатоцільового міні-підводного човна. Конфігурація ÇAMD охоплює семилопатевий підводний гвинт і рульове управління з гідравлічним керуванням. Човен також оснащений системами занурення.

Навігація мінісубмарини, оснащеної гідролокатором переднього огляду, висотоміром і радаром, забезпечується спеціальною інерціальною навігаційною системою з інтегрованим GPS на поверхні та спідометром Dopler під водою. ÇAMD має дві розбірні щогли з антенами для різних систем зв'язку та навігації, а також електрооптичну камеру з оглядом у 360 градусів. Також є системи аварійного порятунку, рятувальний буй і якірна лебідка.

Силова установка являє собою електродвигун компанії Türk Loydu з водяним охолодженням, який також буде використовуватися в дослідженнях пілотованих і безпілотних підводних човнів.

Розробники вже провели попередні дослідження з інтеграції в багатоцільову мінісубмарину підводних сонарів від Aselsan, легких торпед, розроблених Roketsan, і водневих паливних елементів Aspilsan.

Випробувальний зразок, виготовлення якого було завершено в липні 2023 року, опустили на глибину 400 м біля острова Демократії та Свободи і завершили випробування. За підсумками випробувань ÇAMD має отримати міцний корпус, після чого почнуться приймальні випробування у 2024 році.

Нагадаємо, 26 липня оглядачі War Zone розповіли про новітній мініпідводний човен спеціального призначення Dry Combat Submersible (DCS), який було офіційно прийнято на озброєння ВМС США. Підводний апарат вагою 30 тонн і завдовжки 12 метрів здатний занурюватися на глибину до 100 метрів, і призначений для операцій військового спецпризначенця.