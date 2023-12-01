Хто не вірить в перемоги: 46% українців очікують на успіхи ЗСУ взимку 2024 року, – опитування

Опитування показало, що молоді люди мають менше оптимізму щодо подій на фронті, які стануться протягом найближчих місяців. Також молодь більше налаштована на продовження повноцінного життя навіть в умовах війни.

Соціологічна група "Рейтинг" провела 25 національне опитування "Україна в умовах війни". Для цього звернулись до українців і запитали про їхні очікування розвитку подій взимку 2024 року. З'ясували, що майже половина громадян вірять, що зимові бої для українських воїнів будуть успішні. Детальний опис результатів опитування наводиться у статті на порталі соцгрупи "Рейтинг".

У статті вказується, що дослідники здійснили 1 тис. телефонних інтерв'ю. 46% українців мають позитивні очікування щодо подій на фронті найближчої зими. При цьому вони мають негативні очікування у сфері економіки — 34% прогнозують проблеми.

Соціологи зауважили, що різні вікові групи населення бачать майбутні зимові бойові дії по-різному. Зокрема, тих, хто вірить в зимові успіхи ЗСУ, більше серед людей віком старших 50 років — 52%. Між тим молодих людей з такими ж настроями дещо менше — 38%, а решта молоді не вірить в це.

Одне з питань, яке ставили людям, стосувалось потенційної можливості окупації. Жителі прифронтових та визволених територій у більшості не вірять у те, що ЗС РФ просунуться вперед: цього боїться п'ята частина опитаних (20%). Жителі Київщини та центральних регіонів бояться ще менше — лише кожен десятий.

Також дещо різниться ставлення до війни та її впливу і наслідків серед людей, які живуть у різних регіонах та мають різний рівень доходу. Наприклад, значна частина жителів Київщини та деокупованих територій хотіли б продовжити жити повноцінним життям. Між тим жителі західних регіонів готові себе сильніше обмежувати. В цілому виступають за обмеження 60% респондентів, зауважили соціологи. Також вказали, що жити повноцінним життям планують молоді та заможні, а самообмежуватись — старші та бідніші.

Дослідники вказали, що провели репрезентативне опитування з врахуванням розподілу за віком, статтю, регіоном проживання. Номери телефону для спілкування обирали випадковим шляхом. Похибка опитування — 3,1%. Дата опитування — 22-23 листопада 2023 року.

Війна в Україні — прогноз на 2024 рік

Зазначимо, раніше Фокус навів результати опитування "Рейтинг" щодо можливих відключень електроенергії. З'ясували, що 75% українців готуються до цього: купують генератори, пауербанки, ліхтарики, роблять запаси води та їжі. Також з'ясували, що у більшості цих запасів вистачить на тиждень: саме стільки часу громадяни планують залишатись у домівках за умов "блекауту".

Між тим 31 жовтня Київський міжнародний інститут соціології опитав громадян щодо рівня підтримки різних державних інституцій. Зокрема, цікавились, чи довіряють вони Всеукраїнському телемарафону. Дослідники вказали, що рівень підтримки загальнодержавного мовлення знизився і наразі перебуває на рівні 48% (раніше — 69%).

Нагадуємо, у Офісі президента пояснили, що означають заяви російської влади про можливість перемовин. При цьому західні партнери України впевнені, що протягом найближчого року Кремль готовий почути від України лише заяву про капітуляцію, а мирний діалог не можливий.