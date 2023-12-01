"Без російських гир на ногах": чи можна було уникнути повномасштабної війни, — ГУР (відео)

Представник розвідки Андрій Юсов переконаний, що незабаром буде "фінальна розв’язка" війни. Він назвав єдиний крок, який дозволив би обійтися без бойових дій.

Війна між Росією та Україною почалася задовго до 2022 року і навіть до 2014 року, але може нарешті бути завершеною. Про це в інтерв’ю "Радіо Байрактар" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він підкреслив, що питання війни в Україні було вирішене ще тоді, коли українці "кинули виклик імперії" та захотіли жити незалежно.

"Це відбулося не у 2014 році й не у 1991, а значно раніше. Питання війни власне було вирішено. Вона давно ведеться. Зараз, я дуже сподіваюся, що це вже фінальна розв’язка, і після неї ми будемо рухатися вільно без російських гир на ногах", — сказав Юсов.

З його слів, запитання про уникнення повномасштабної війни в Україні потрібно ставити "усьому світу".

"Як сталося, що у XXI столітті сформувалась така диктатура й такий режим, який нападає на різні держави, анексує частини територій, не визнає суверенітет? І мова ж не тільки про Україну", — зазначив представник розвідки.

Він нагадав, що до 24 лютого 2022 року Росія також не була "миролюбним сусідом", тож не сталося нічого нового. Країна-агресорка від початку не прагнула "дружити".

"Ні. Це вбивці, це орда, це вороги, які такими були десятки й десятки років", — пояснив Юсов.

Представник ГУР назвав єдиний крок, який дозволив би уникнути війни з РФ. Йдеться про відмову від права на існування.

Коментар Андрія Юсова (про те, чи можна було уникнути війни — з 22:54)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступила нова фаза війни. Також він оцінив результати літнього контрнаступу ЗСУ та розповів про проблеми війська.

Зі слів голови Авдіївської міськадміністрації Віталія Барабаша, російські окупанти готуються до "переломного моменту" на передовій. Ворог вже спрогнозував терміни, у які ЗСУ можуть дійти до Донецька.