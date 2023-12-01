Тотальний "апгрейд": "мангал" на Т-90М обшили динамічним захистом зі всіх сторін (фото)

Окупанти змінили підхід до побудови "мангалів" на танках. Якщо раніше вони були максимально високими, щоб збити кумулятивний струмінь, то зараз вони максимально низькі.

Російські війська продовжують експериментувати з будовою "мангалу" на танках. Під час модернізації Т-90М "Прорив" на козирок встановили дуже багато елементів динамічного захисту "Контакт". Про це повідомляє Defense Express.

Блоки динамічного захисту "Контакт" встановили настільки щільно та так багато, що за ними майже не помітно башту. Враховуючи те, що вже є кілька світлин Т-90М "Прорив" з однаковою будовою "мангалу", радше за все йде мова про серійне рішення. Ціль окупантів одна — посилити захист від дронів-камікадзе.

Встановлення ДЗ під прямим кутом зменшує її ефективність

По суті у РФ побудували цілу платформу, на яку встановили "Контакт". Для виходу екіпажу з танка над люками встановили сітку. Ворог змінив вигляд "мангалу". Якщо раніше він робився високо над баштою, щоб знищити кумулятивну частину снаряда чи зробити так, щоб він неправильно спрацював, то зараз козирок розташовано максимально низько.

"Контакт" встановили навіть по бортах башти

Блоки динамічного захисту розміщені й по боках козирка, щоб прикрити простір між конструкцією та баштою. Також на світлині помітно, що "Прорив" був уражений між мішками та іншими елементами частинами ДЗ а борту машини.

Сятка-рабиця над моторно-трансмісійним відсіком

Ще одним нововведенням стала решітка з сіткою-рабицею над двигуном танку. При цьому сам танк штатно обладнують динамічним захистом "Релікт".

Автор зауважує, що додаткові елементи ДЗ негативно відобразяться на мобільності Т-90М. Вага одного елементу складає 5,3 кг, але ДЗ ефективний тільки під кутом. Якщо він буде 30-40 градусів, то це дасть додаткові 400-450 мм умовної броні, а під прямим кутом він падає до 100-200 мм.

Нагадаємо, 3 листопада у РФ представили танк Т-90М з покращенням у бронюванні.

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