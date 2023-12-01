Rafale нецікавий: Казахстан купуватиме російські винищувачі Су-30СМ

Військові чиновники Казахстану визнали, що літаки Rafale доволі хороші, однак у співвідношенні "якість-ціна" Су-30СМ більш цікавий порівняно з французьким конкурентом.

Заступник начальника ППО Казахстану і начальник відділу основного озброєння Єржан Нільдібаєв 30 листопада оголосив про рішення казахського уряду закупити винищувачі Су-30СМ російського виробництва, відхиливши одночасну пропозицію Франції щодо купівлі літаків Rafale. Про це повідомляє казахське видання Orda.

Нільдібаєв заявив, що Міністерство оборони Казахстану планує придбати ще десять Су-30СМ до 2023-2024 років, підкресливши їхнє чудове співвідношення "якість-ціна" порівняно з французькими конкурентами.

"Rafale — хороша машина, але дуже дорога. Тому вважаємо, що, вибираючи в питанні "ціна — якість", ми поки що зупинилися на літаку Су-30СМ", — сказав Нільдібаєв на брифінгу в Астані.

До кінця року в розпорядження казахських ВПС мають надійти чотири російські винищувачі Су-30СМ, а 2024 року планують поставити ще шість машин цієї ж моделі.

Західні експерти зазначили, що це рішення також обумовлено перевагами використання вже інтегрованого класу винищувачів. Казахстан почав приймати на озброєння свої перші Су-30СМ у 2015 році, і до теперішнього часу країна підписала три окремі контракти на закупівлю загалом 23 винищувачів.

Придбання російських машин, також зазначають експерти, дасть змогу уникнути безлічі складнощів і додаткових витрат, пов'язаних з упровадженням нового варіанта літака, який потребуватиме нової ремонтної бази та навчання.

Раніше журналісти французької газети La Tribune повідомили, що винищувачі Dassault Rafale зацікавили Казахстан після схожих повідомлень про зацікавленість з боку Узбекистану. Ініціатива була заснована на бажанні Казахстану позбутися радянських зразків МіГ-29.