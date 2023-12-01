На Одещині командир продав 20 тонн пального підрозділу: йому загрожує ув'язнення

За інформацією слідства, чоловіку оголосили підозру у недбалому ставлені до військової служби. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

В Одеській області викрили командира військової частини протиповітряної оборони, який незаконно реалізував понад 20 тонн пального для підрозділу. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією слідства, військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизпалива. На підрозділ, у якому він служить, було виділено 30 тонн пального, втім підозрюваний вирішив більшу його частину продати.

Фото: державне бюро розслідувань

Повідомляється, що чоловік незаконно продав 20 тонн дизельного пального на понад 1,4 мільйона гривень. Після відкриття правоохоронцями справи чоловік відшкодував усю суму за продане військове майно.

Його підозрюють у недбалому ставленні до військової служби. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону кажуть, що військовий служив за контрактом. Він не слідкував за рухом та вчасно не обліковував майно, яке зберігалося на складі. Окрім того, правоохоронці виявили випадки, коли пальне видавалося без відповідного документування.

Наразі прокурори готують клопотання до суду, аби обрати військовослужбовцю запобіжний захід на час досудового розслідування.

Нагадаємо, наприкінці листопада правоохоронці викрили посадовців військової частини на Київщині, які продавали призначені для військовослужбовців продуктів. Їх судитимуть за привласнення та розтрату майна.

Також 20 листопада у ДБР повідомляли, що затримали дезертира, який втік зі служби та зухвало закликав правоохоронні органи його зловити.