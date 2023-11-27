На Київщині військова частина продавала продукти у магазини та ресторани, — ДБР (фото)

За інформацією слідства, зловмисники продавали призначені для військових продукти та підробляли документи про обсяг поставлених продуктів.

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В одній із військових частин Київщини викрили зловмисників, які продавали продукти призначені для військовослужбовців. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією слідства, частина продуктів, яка привозилися для харчування військових, продавалася на ринку, у ресторанах та магазинах. Відомо, що таким чином незаконно привласнювалося не менше 30% товару. Відповідно зменшувалися добові норми харчування для військових.

Фото: державне бюро розслідувань

Окрім того, посадовці військової частини долучили до незаконної діяльності два приватних підприємства. У ДБР повідомляють, що у документах вказувався обсяг продуктів на мільйони гривень, однак фактично до військової частини вони не доставлялися. За такою схемою підозрювані привласнили понад 5 млн гривень.

Фото: державне бюро розслідувань

За привласнення та розтрату військового майна про підозру було повідомлено чотирьом особам. За інформацією Офісу генпрокурора, під час обшуків правоохоронці вилучили авто, яким перевозили продукти, підроблені документи, "чорну" бухгалтерію та 1 млн гривень.

За скоєне підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку цього року в Україні виник скандал через закупівлю "золотих яєць" за 17 грн/од. Тоді ще чинний міністр оборони Олексій Резніков сказав, що його теж здивувала така ціна на продукт, і лише після скандалу він почав розбиратися у документах. Також журналісти провели розслідування та виявили порушення у закупівлі курток для військових.