"В'язниця за ухилення від обліку": ветеран закликав змінити підхід до мобілізації (відео)

Ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що залучати чоловіків, попри їхнє бажання не служити, доведеться, оскільки лише добровольцями перемогу у війні здобути не вдасться.

Для людей, які ухиляються від військового обліку, потрібно запровадити кримінальну відповідальність. Про це заявив в ефірі телемарафону військовий експерт Євген Дикий, який проходив службу в батальйоні "Айдар" і зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

Він вважає, що мобілізація в Україні потребує певних змін. Українцям варто надати можливість йти на демобілізацію після певного часу служби у війську, адже наразі це неможливо.

Євген Дикий обурений тим, що наразі законодавством не вважається злочином ухиляння від військового обліку. Під час війни його слів, відсутність кримінальної відповідальності (лише адміністративна) за такі дії це розкіш. Цю ситуацію він закликав терміново змінювати.

"Встановив би граничний термін служби і в той же день кримінальну відповідальність за ухилення від служби", – заявив ветеран.

Він вважає, що такі заходи радикально змінили б ситуацію. Зі слів експерта, потрібну кількість людей неможливо набрати лише як добровольці. Залучати чоловіків, попри їхнє бажання не служити, доведеться.

"Ніколи велика війна вигравалася тільки добровольцями", – додав Дикий.

Мобілізація в Україні

Фокус 1 грудня дізнався, хто має відстрочку від мобілізації в Україні. В Україні продовжили воєнний стан до 14 лютого 2024 року. Також продовжує діяти загальна мобілізація населення. Наразі студентів не призивають у військо, але незабаром ситуація може змінитись.

ТЦК, як стало відомо 30 листопада, перевірятимуть документи в громадян на Закарпатті. Спільним наказом голови ОВА та начальника ОТЦК та СП призначено комендантів районів та міст Закарпатської області, які визначають уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична міська рада розглядає ідею виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим киянам. Схожу пропозицію вже ухвалила Одеська міськрада.