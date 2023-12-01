ЗСУ ліквідували окупанта, який засвітився у кліпі українського гурту "Гриби" (відео)

Окупант Денис Степанов став відомим через свою нещасну історію кохання, яку переглянули 268 мільйонів осіб.

На одній з ділянок фронту українські захисники ліквідували окупанта з Ухти — зірку музичного кліпу гурту "Гриби". Про це повідомили в соцмережах.

"Рудий хлопчина з кліпу групи "Гриби" — Денис Степанов з Ухти. Нещодавно стало відомо про його загибель на "СВО". Денис Володимирович служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецького підрозділу", — йдеться в повідомленні.

Відео в ютуб подивилися 268 млн разів. Автори кліпу вставили фрагмент інтерв'ю з окупантом на початку історії кохання для забави, а взято воно було з передачі про підлітків 90-х, яку знімали в Сєвєродвінську в 1994 році.

Подробиці загибелі Степанова не повідомляються.

Гурт "Гриби" — український музичний колектив, заснований у Києві у 2016 році, припинив існування наприкінці 2017 року.

Нагадаємо, що генерал-майор ЗС РФ Володимир Завадський — заступник командира 14-го армійського корпусу Росії загинув в Україні далеко від лінії фронту.

Нагадаємо, що Херсонській області ударом HIMARS ліквідували чотирьох поліцейських, які приїхали з РФ. Росіяни прибули для роботи на окупованій території.