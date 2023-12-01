"Не задля мобілізації": в ОВА пояснили, навіщо на Закарпатті перевірятимуть документи (відео)

Перевіряти документи у громадян, які їдуть в область, будуть працівники правоохоронних органів, а військовослужбовці отримали повноваження встановлювати осіб, які перебувають в районі об'єкту, де вони несуть службу.

В Закарпатській ОВА запевняють, що рішення щодо перевірки документів осіб в регіоні не пов'язане з мобілізацією. Про це на брифінгу сказав заступник голови обласної військової адміністрації Ігор Шинкарюк.

"Хочу підкреслити, що це питання стосується виключно перевірки документів. Цей режим виконується відповідно до постанови, але на території Закарпатської області рішенням ради оборони введено виключно перевірку документів", — сказав він.

Ігор Шинкарук зазначив, що таке рішення Ради оборони області не пов'язане з мобілізацією.

"Це рішення направлене на те, щоб дати можливіть і правові підстави військовослужбовцям та іншим представникам сектору оборони і безпеки здійснювати перевірку документів в зоні відповідальності або несення ними служби", — зауважив він.

В ОВА повідомили, що перевіряти документи у громадян, які їдуть в область, мають працівники правоохоронних органів. Також військовослужбовці зараз отримали повноваження встановлювати осіб, які перебувають в районі об'єкту, де вони несуть службу.

Однією із причин рішення щодо перевірки документів на Закарпатті називають підвищення рівня криміногенної обстановки.

Нагадаємо, 21 листопада у Львівській області розширили повноваження представникам ТЦК та СП. Вони можуть перевіряти документи в громадян призовного віку.

Раніше в Міністерстві юстиції повідомляли, що під час воєнного стану розширені повноваження силовиків, а перевірка документів співробітниками ТЦК на вулиці є незаконною.