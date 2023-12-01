"З Новим роком": українські хакери наробили росіянам боргів за воду в окупованому Криму (відео)

Між тим споживачі води в Криму, які пов'язані з Україною, перестали бути боржниками. Їхні рахунки обнулили.

Українські хакери з групи Hdr0 зламали електронну систему "Водоканалу" в окупованому Севастополі. Вони обнулили рахунки клієнтів із поштою на домені ua та збільшили борги споживачів із поштою на домені ru. Про це хакери Hdr0 повідомили у своєму телеграм-каналі.

"Новий рік ще не настав, а Hdr0 вже дарує подарунки! Не всім вони подобаються, але тут вибачте, які люди такі і презенти. Ми, Hdr0, великодушно прощаємо усі борги за нашу українську воду клієнтам Севастопольського Водоканалу! Мало? Звичайно! А тому плата за попередній місяць також скасовується", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що над "спецоперацією" хакери працювали впродовж двох місяців. Вони змінювали покази лічильників водоканалу.

"Результат того коштував, і сьогодні ми готові оголосити день великого обнулення!" — оголосили "Робін Гуди".

Вони порадили кримчанам зараз не економити воду, подякували "щедрому спонсору" і побажали йому удачі у спробі відновити дані.

Нагадаємо, що хакери проникли в департамент Конашенкова в Міноборони РФ. Серед документів побачили архів щоденних "звітів" речника російського оборонного відомства.

Раніше повідомлялося, що СБУ злили дані "Альфа-Банку" та поспілкувались з його власником. Українським хакерам вдалося зламати базу даних російського банку та оприлюднити дані приблизно 30 мільйонів його клієнтів.