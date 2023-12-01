Мобілізація в Україні: до роботи ТЦК долучається муніципальна варта (відео)

Основним завданням мобільних груп Запорізька міська рада визначила обхід призовників, які не отримали повістки або не прийшли до військкомату.

Запорізька міська рада 1 грудня ухвалила на своїй сесії рішення про залучення до мобілізаційних процесів у місті комунального підприємства "Муніципальна варта". Про це повідомляється на офіційному сайті Запорізької міської ради.

Вже сформовано 21 мобільну групу, які разом із співробітниками ТЦК ходитимуть по домах тих призовників, котрі не з’явилися по повістці до військкомату або не отримали її.

"Групи сформовані по районах. В ранкові години — із 7:00 до 9:00 — працюють разом з представниками ОСББ, вони опрацьовують поквартирний обхід. І також із 17:00 до 19:00, тобто у позаробочий час", — зазначив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк.

Основним завданням цих груп він назвав донесення до тих громадян, які не з’явилися у військкомат, що вони мають прийти і пройти медичне обстеження, а також провести звірку.

Доступ до під’їздів повинні надати голови ОСББ та керівні компанії.

Нагадаємо, у ЗМІ розібрались, які категорій українців підлягають мобілізації у грудні. Окрім того, секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко розповів, які плануються зміни.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що столична міська рада розглядає ідею виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим киянам. Схожу пропозицію вже ухвалила Одеська міськрада.