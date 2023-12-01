"Унікальна робота": Малюк розповів, як снайпери СБУ захищали "дорогу життя" до Бахмута (відео)

За словами очільника спецслужби, більшість снайперів ЦСО "А" є чемпіонами світу зі снайпінгу. Вони виконують найскладніші завдання під час війни.

Служба безпеки України (СБУ) вперше розкрила подробиці операції, як снайпери Центру спеціальних операцій "А" (ЦСО "А") допомагали захищати від окупантів "дорогу життя" до Бахмута навесні 2023 року. Про це повідомила СБУ у власному телеграм-каналі.

Як розповів голова СБУ, генерал-майор Василь Малюк, спецпризначенці СБУ разом із Силами оборони тривалий час утримували цю важливу логістичну артерію, щоб виграти час для перегрупування наших військ та не дати ворогу просунутися вглиб України.

Крім того, як пояснив глава СБУ, українські снайпери у складі малих тактичних груп прикривали військових біля "дороги життя". Також вони виконували контрснайперську, контрдиверсійну роботу та коригування вогню для ЗСУ.

Очільник СБУ підкреслив, що більшість снайперів ЦСО "А" є чемпіонами світу зі снайпінгу. Вони виконують найскладніші завдання під час війни.

"Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Це унікальна та філігранна робота. Вони дістають топових негідників на реально великих дистанціях. І вони це роблять постійно, стабільно, ефективно", — уточнив він.

Голова СБУ презентував фільм "Бахмут. Дорога життя", який був випущений у річницю загибелі легендарних снайперів ЦСО "А" СБУ Дмитра Каплунова та Дениса Волочаєва, також присвячений снайперу Олександру Вдовиченку, чиє "імʼя навіки закарбовано в історії ЦСО "А". Саме у цій стрічці показані подробиці роботи українських снайперів.

За словами Василя Малюка, важливу роль у боях на Донеччині зіграли також FPV-дрони. Спецпризначенці СБУ одними з перших стали використовувати їх для бойової роботи, попередньо вдосконалюючи та адаптуючи під конкретні задачі. Тож, як зазначив очільник Служби безпеки, було ухвалено рішення посилити снайперів СБУ бойовими групами з FPV-дронами.

"СБУ лідирує за кількістю знищеної бронетехніки за допомогою ударних безпілотників. Одна з наших груп за чотири бойові виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який коштує від 450 до двох тисяч доларів, палить багатомільйонний танк. Це дуже зрозуміла арифметика, що доводить ефективність дронів" , — додав він.

На переконання Малюка, нові технології надають перевагу на полі бою, саме тому СБУ активно їх використовує та розвиває.

"У лавах СБУ ми виростили ціле покоління унікальних операторів бойових дронів. Деякі з них – Герої України", — наголошує Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше Малюк розкрив деталі операцій СБУ з атаки на Кримський міст.

Зазначимо, у листопада стало відомо про рекордний снайперський постріл українського військового — вдалось дістати до російського солдата за 3,8 км.