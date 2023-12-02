Битва за Авдіївку: у ЗСУ є план, який допомагає протистояти загарбникам, — експерт

Експерт Олександр Мусієнко заявив, що велике скупчення сил ворога в Донецькій області дає можливість українським захисникам проводити операції на лівому березі Херсонської області.

Під Авдіївкою російські війська продовжують наступати, попри дуже великі втрати. Однак у Сил оборони є план, який вони реалізовують. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю "24 каналу".

Повідомляється, що операція українських сил в Авдіївці сковує велику кількість сил ворога, а також сприяє їхній ліквідації.

Мусієнко зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається дуже важкою, але Сили оборони її контролюють.

"Незважаючи на незначні тактичні досягнення ворога, про його наближення до повного захоплення Авдіївки не йдеться. Хоча такі ризики, як і раніше, присутні", — заявив експерт.

Він зазначив, що військовослужбовці України знищують сили ворога у великих кількостях. Йдеться про піхоту та військову техніку. Росія втрачає ресурси, що й дозволяє українцям продовжувати боротьбу.

Повідомляється, що величезні втрати вплинули на тактику росіян. Так, замість великих скупчень важкої техніки росіяни діють невеликими штурмовими групами. Крім того, велике скупчення сил ворога на Донеччині дає можливість українським захисникам проводити операції на лівому березі Херсонської області.

Олександр Мусієнко про ситуацію на фронті (дивитися з 19:35)

Нагадаємо, що майор МВС Максим Морозов розповів, що росіяни почали третю хвилю наступу на Авдіївку. Ворогу вдалося захопити терикон поблизу міста, збільшити сіру зону між селами Красногорівка та Степове. Він зазначив, якщо Силам оборони доведеться відступити з промзони, то це буде дуже критично.