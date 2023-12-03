Кошмар для росіян: Міноборони України подякувало Польщі за гаубиці Krab

За словами прес-служби Міноборони України, САУ "Краб" стала кошмаром для російських окупантів в умілих руках українських артилеристів.

Міністерство оборони України подякувало Польщі за військову підтримку і, насамперед, за постачання гаубиць Krab armato, які назвали кошмаром для російських окупантів і "зброєю перемоги". Про це повідомило агентство PAP.

"Сьогодні ми хочемо висловити подяку польським партнерам з Міноборони Польщі за постійну підтримку і, зокрема, за надання нам самохідної гаубиці AHS Krab. "Краб" став одним із перших 155-мм артилерійських знарядь, які надійшли на озброєння ЗСУ. Ця гаубиця також стала кошмаром для окупантів в умілих руках артилеристів", — йдеться в повідомленні Міноборони в соціальній мережі X.

Міноборони України подякувало Польщі за гаубиці Krab Фото: Скриншот

Міноборони опублікувало пост про гаубиці Krab у рубриці "Український адвент-календар" і анонсувало, що щодня презентуватиме "Зброю Перемоги".

САУ Krab Фото: Міноборони України

Krab — самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. Україна вже отримала з резервів польської армії 18 таких машин, а минулого року замовила у польського виробника ще 56 "Крабів".

З початку повномасштабного російського вторгнення Польща передала Україні багато видів військової техніки та обладнання. Серед них:

ЗРК Piorun і карабіни Grot польського виробництва;

самохідні міномети Rak;

танки ПТ-91 і Т-72;

танки Leopard 2;

винищувачі МіГ-29.

Також Україна підписала контракт на виготовлення і постачання 100 бойових машин піхоти Rosomak, які використовуються польською армією і виробляються компанією Rosomak SA.

Нагадаємо, Польща інвестує 200 млн доларів для розширення виробництва САУ Krab. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща межує з абсолютно непередбачуваним режимом, який напав на Україну 2022 року. Тому виробництво планують децентралізувати.

Раніше Фокус писав, що в Польщі працюють над новим типом боєприпасів для артилерії — термобаричними снарядами для "Крабів". Аналогічні боєприпаси застосовують російські війська за допомогою систем ТОС-1А "Солнцепек". Однак польські САУ ведуть вогонь на великих дистанціях і вражають цілі на відстані в кілька десятків кілометрів.