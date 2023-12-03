ЗС РФ іноді доходять майже до паркану заводу: Барабаш розповів про бої за коксохім в Авдіївці

Зараз найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохіму та Авдіївської промзони.

Російські окупанти і далі намагаються захопити Авдіївський коксохімічний завод. У спробах зайти на територію підприємства вояки ЗС РФ іноді доходять до паркану, але змушені відступати. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляють "Українські новини".

"Не лишають спроб штурмувати коксохімічний завод, лізуть і вдень, і вночі. Іноді доходять майже до паркану заводу, але далі їм не вдається проходити. Дуже гаряче на тому напрямку, вони лізуть майже постійно", — зазначив він.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації каже, що росіяни хочуть знайти на АКЗ такі ж великі підземні укріплення, як і на "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. Він говорить, що підземні комунікації є, але їх набагато менше, ніж на "Азовсталі".

Також Барабаш додав, що зараз найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохіму та Авдіївської промзони.

Нагадаємо, що Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ ліквідували окупантів, які розстріляли українських бійців, які здалися в полон.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ спростовують просування ЗС РФ на Авдіївському коксохімі. АКЗ перебуває під контролем Сил оборони, однак окупаційне угруповання все ж не полишає спроб його захопити.