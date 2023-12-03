"Гризуть навіть зброю": Україна відправляє на фронт котів для боротьби з мишами, — Bild

Миші та щури заважають військовим спати, кусаються, їдять провізію та гризуть все підряд.

Україна відправляє на фронт котів для боротьби з мишами, пацюками та зміями. Про це пише німецьке видання Bild.

"Навала гризунів та змій стала серйозною проблемою як для української армії, так і для російських окупаційних військ. Миші та щури заважають військовим спати, кусаються, їдять провізію та гризуть все підряд, навіть зброю", — пише видання.

Bild звернув увагу на сюжети з фронту, які оприлюднюють в мережі та на телебаченні. Так, на одному з відео боєць ЗСУ позував з двома величезними зміями в руках. Журналісти видання шокувалися побаченим. Між тим сам військовослужбовець жартував, що до товариша у гості приїхали дружина та теща.

"Інші відео показують мишей, що розбігаються, — з-під матраців, з сумок. Поки волонтери збирають пожертвування на пастки гризунів, військові знайшли інше рішення — кішки. Вони допомагають бійцям у боротьбі з гризунами", — пише Bild.

Нагадаємо, що Віталій Козловський показав бліндаж і розповів про службу в ЗСУ. Він поділився кадрами, де в бліндажах бігають миші.

Раніше повідомлялося, що під Куп'янськом трофейним FPV знищили головного "копача" росіян. Бійці використали захоплений у ворога дрон і на тривалий час "уповільнили" ним будівництво фортифікаційних споруд.