Атака Shahed та вибухи в регіонах: подробиці нічного масованого обстрілу України

ЗС РФ атакували у кілька хвиль ударними дронами-камікадзе та ракетами. Повітряну тривогу в Україні через загрозу масованого обстрілу оголосили ще о 20:42. Цієї ночі іранські БПЛА дісталися навіть Львівської та Іаано-Франківської областей.

З вечора 3 грудня і в ніч проти понеділка, 4 грудня, у більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів та ракет. Про це повідомляли Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Повітряну тривогу в Україні оголосили о 20:42 3 грудня через зафіксований пуск мопедів з Криму о 19:28. ЗС РФ атакували дронами у кілька хвиль.

Зазначалося, що групи "Шахедів" через Миколаївщину рухалися в бік Кіровоградщини, зокрема, в бік Кропивницького. За кілька хвилин повідомили про рух "мопедів" у Запорізькій, Вінницькій, Черкаській та Дніпропетровській областях.

"1 група "Шахедів" на півдні Вінниччини – курсом на захід. 2 групи "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухаються на північ. Група БпЛА на Дніпропетровщині – поблизу Павлограда. Ворожі БпЛА також на Херсонщині, Черкащині. На півдні – активність ворожої тактичної авіації, загроза застосування авіаційного озброєння", — проінформували у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог в ніч 3-4 грудня

Далі ПС повідомили про рух БпЛА у Хмельницькій області в районі Старокостянтиніва, на Черкащині поблизу Умані, у напрямку Івано-Франківщини та Львова, а також про проліт ракети у бік Кривого Рогу та Кропивницького.

"Група мопедів (3-5 шт.) у різних зонах Вінницької області тримають курс на Хмельницьку. Пара мопедів у Кіровоградській області, один із них тримає курс на Черкаську. Ще пара мопедів у Харківській області. Загроза по мопедах — Вінницька, Хмельницька, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Харківська області. Всього в повітрі зараз біля табуна мопедів (близько 10 шт.)", — проінформували о 00:02 в телеграм-каналі "Николаевский Ванек".

Атака на Хмельниччину

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили 3 грудня о 23:37. У регіоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це інформує Суспільне.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога", — йдеться у повідомленні.

Вибухи на Хмельниччині підтвердив перший заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги", – написав він.

Пізніше він зазначив, що під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає, заявив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Атака на Львівщину

Голова Львівської ОВА Максим Козицький о 2:23 повідомив про загрозу ударних безпілотників на Львівщині.

"Ударний безпілотник у повітряному просторі Львівської області! Перебувайте в укриттях! "Шахеди" у напрямку Львова. Перемишляни обережно!" — йдеться в повідомленні.

О 4:51 Козицький проінформував про відбій повітряної тривоги, і що загроза у регіоні ворожих безпілотників минула.

Атака на Кіровоградщину

О 0:19 місцеві пабліки Кропивницького повідомили про рух ракети в бік обласного центру з боку Кривого Рогу.

"Ракета з Кривого Рогу у наш бік. Перебувайте в укриттях. Може бути гучно. Не виходимо з укриття до відбою. UPD 00:30: По ракетам відбій", — йшлося в повідомленні.

О 0:31 надійшло повідомлення про роботу ППО. О 1:42 було оголошено відбій повітряної тривоги.

"Працюють наші. Відбій. Дякуємо ППО", — написали в "Труха Кропивницький".

Нагадаємо, що ЗС РФ почали використовувати в "шахедах" нову бойову частину. У чорних ударних дронах знайшли термобаричний снаряд. Він може уразити велику територію підстанції чи складів.

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки по Києву росіяни використовували "Шахеди" чорного кольору і покриті карбоном. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу.