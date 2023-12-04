ЗСУ просунулися під Кремінною, а ЗС РФ не мають успіху в районі Куп'янська, — ISW (карти)

За даними аналітиків, ЗСУ також зберігають ініціативу в районі Роботиного, де росіяни дотримуються тактики маневрової оборони. Водночас окупаційні війська просуваються під Авдіївкою, атакують під Куп'янськом, Бахмутом і в Запорізькій області.

Окупаційне угруповання військ РФ 3 грудня продовжило наступ на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, але без підтверджених успіхів. Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" від 3 грудня.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили атаки росіян на північний схід від Петропавлівки (7 км від Куп'янська), у районі Синьківки (9 км від Куп'янська), Іванівки (20 км від Куп'янська), Стельмахівки (15 км від Сватова) і в районі Серебрянського лісництва (10 км від Кремінної).

Російські джерела повідомляли про просування ЗС РФ 2 і 3 грудня в напрямку Іванівки, недалеко від Торського (15 км від Кремінної) і в Серебрянському лісництві.

Повідомлялось про наступ у районі Синьківки та Кислівки (20 км від Куп'янська), але за останні кілька місяців росіяни значного прогресу не досягли.

Карта боїв під Куп'янськом

Нерегулярне збройне формування "Російський легіон" (БАРС-13) заявило, що атакувало на південь від села Діброва (за 7 км від Кремінної). На кадрах за 3 грудня, імовірно, частини 123-ї мотострілецької бригади (2-й армійський окупаційний корпус "ЛНР") у районі Берестового (30 км від Кремінної).

ЗСУ 3 грудня продовжували атаки місцевого значення біля Кремінної, де раніше домоглися підтвердженого просування: на кадрах, опублікованих 29 листопада і геолокованих 2 грудня, Сили оборони просунулися на захід від населеного пункту Діброва.

Міноборони РФ, зі свого боку, повідомляло про відбиті атаки ЗСУ в районі Синьківки, Ямполівки, Торського і Серебрянського лісництва.

Бахмут

3 грудня ЗСУ продовжили атаки біля Бахмута, але без підтверджених успіхів. Про штурмові дії південніше Бахмута повідомляли в Генштабі ЗСУ. Міноборони РФ заявило про атаки ЗСУ в районі Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута).

3 грудня у ЗС РФ не було жодних просувань у районі Бахмута, хоча наступальні дії здійснювалися. 2 грудня російські джерела заявили, що ЗС РФ просунулися на південь від Берховського водосховища (2 км від Бахмута), у напрямку Іванівського (6 км від Бахмута), на схід від Кліщіївки та біля Андріївки (10 км).

У Генштабі ЗСУ рапортували про марні атаки противника в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російський "військкор" повідомив про атаки з боку Дубового-Василівки (6 км від Бахмута) у напрямку Григорівки (9 км від Бахмута).

Згідно із заявою голови Чечні Рамзана Кадирова, у районі Кліщіївки діють загін "Шустрий" чеченського спецпризначенця "Ахмат" і підрозділи 2-го армійського окупаційного корпусу "ЛНР".

Бахмут карта боїв

Ситуація в Авдіївці

Американські аналітики повідомляють про підтверджене просування російського угруповання 3 грудня біля Авдіївки. Кадри, опубліковані 28 листопада і геолоковані 2 грудня, підтверджують просування на захід від залізниці на північ від Степового (3 км від Авдіївки). На інших кадрах за 2 грудня видно просування на південний захід від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

2 і 3 грудня російські "військкори" заявили про просування на південь і південний схід від Степового — за деякими даними, до 300 метрів.

Авдіївка карта боїв Авдіївка карта боїв

Повідомлялося і про просування біля Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, на південному фланзі в районі Первомайського і Північного (6 км на захід).

Генштаб України повідомив про марні атаки ЗС РФ на схід від Новобахмутівки (9 км від Авдіївки) і Новокалинового; на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки); поруч зі Степовим, Авдіївкою, Північним і Первомайським.

За даними російських джерел, 3 грудня ЗС РФ вели атаки на північному фланзі від Кам'янки (5 км від Авдіївки) і на південному фланзі в районі промзони на північний захід від Авдіївки.

Повідомлялося про перегрупування, розвідку і підготовку до штурму поблизу промзони на південний схід від міста.

За словами голови Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша, 3 грудня під час третьої хвилі штурмів Авдіївки окупанти відкрили два додаткові напрямки наступу на промзону — щоб відвернути ЗСУ. Очікують поліпшення погоди, щоб пустити в хід бронетехніку.

Мар'їнка

Російські війська вели наступ на захід і південний захід від Донецька, але 3 грудня не було підтверджених просувань.

Генштаб ЗСУ повідомив про марні атаки в районі Мар'їнки й Новомихайлівки та на південний схід від Вугледара (30 км від Донецька).

За даними російських джерел, ЗС РФ витісняють українські війська з околиць Мар'їнки, за іншими даними, населений пункт майже взято під контроль, але перед росіянами в цьому районі ще залишається підготовлена українська оборона.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що твердження про наступ росіян у Мар'їнці не відповідають дійсності.

За даними російського джерела, ЗСУ 2 грудня контратакували в Мар'їнці, але без уточнення результатів.

Кордон Донецької та Запорізької областей

3 грудня спостерігалися обмежені наземні атаки російських військ у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але без підтверджень успішного просування.

За даними Генштабу ЗСУ, відбито наступ у районі Старомайорського (9 км на південь від населеного пункту Велика Новосілка).

Публікувалися кадри, імовірно, удару по українських військах в Урожайному (9 км від Великої Новосілки).

Запоріжжя

Сили оборони 3 грудня продовжували контрнаступ на заході Запорізької області, але без підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили про наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Російське Міноборони повідомило про відбиті невеликі атаки української піхоти в районі Работиного і Новопрокопівки, на північний захід від Вербового.

Російські "військкори" 2 і 3 грудня стверджували, що ЗСУ зберігають ініціативу в районі Роботиного, а росіяни дотримуються тактики маневрової оборони, тобто з відступом і подальшими атаками.

Работине карта боїв

За 3 грудня просувань ЗС РФ на заході Запорізької області не було. Генштаб ЗСУ повідомив про відбиті контратаки на південь від населеного пункту Роботине, на північний захід від Вербового і в районі Новопокровки. Повідомлялося, що штурмові групи ВДВ витіснили ЗСУ з деяких позицій на північ від Вербового.

Кринки, лівобережжя Херсонської області

Сили оборони 3 грудня продовжили наземні операції на лівобережжі Херсонської області, але без підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що позиції на лівому березі збережено, у цьому районі ведеться контрбатарейний вогонь.

Російські джерела відзначали бої, що тривають в районі Кринок (30 км від Херсона, 2 км від Дніпра), але темп бойових зіткнень знизився через туман і дощ. 2 і 3 грудня російські "військкори" повідомляли, що ЗСУ продовжують спроби перекинути резерв і припаси на лівий берег.

Дорогу росіян на о. Джарилгач розмило

За даними "Центру журналістських розслідувань", нещодавні шторми змили косу, що з'єднує острів Джарилгач із Херсонською областю. У травні 2023 року стало відомо, що ЗС РФ засипали піском невелику протоку, щоб створити сухопутний коридор з островом Джарилгач, де, як повідомлялося, формується полігон підготовки персоналу.

На супутникових знімках також видно пошкоджені російські укріплення біля входу в Севастопольську гавань в окупованому Криму.

Карта боїв у Херсонській області

Нагадаємо, що у зведенні від 1 грудня в ISW прокоментували заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про збільшення чисельності російських військ.

"Нещодавні медведєвські цифри вказують на те, що збільшення на 170 тисяч осіб — це, імовірно, підсумок загальних підрахунків: загальний приріст особового складу із серпня 2022 року, за період часткової мобілізації, подальше поповнення під час прихованої мобілізації, а також співвідношення поточної чисельності російських військ до російських втрат в Україні", — зазначили аналітики.

Також повідомлялося, що РФ намагається знову посіяти розбрат у Молдові. Голова МЗС РФ Сергій Лавров прогнозує в Молдові "повторення долі України".