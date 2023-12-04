В армії США показали винищувач F-35 із загадковим дзеркальним покриттям на хвості (фото)

Час від часу американські військові тестують на літаках F-35C різне експериментальне покриття. Їхня мета — зменшити помітність винищувача.

На американському авіаносці USS Abraham Lincoln сфотографували винищувач F-35C з незвичним дзеркальним покриттям. Про це повідомляє The War Zone.

В армії США продовжують експериментувати з тим, щоб зменшити помітність літака, скоріше за все, у інфрачервоному спектрі. Вперше А-35С під час посадки на авіаносець сфотографували з дзеркальними елементами на хвостовій частині. Воно різко змінюється від непрозорого до прозорого в залежності від кута зору. Також воно змінюється від темних елементів до блискучих, й схоже, складається з трьох різних матеріалів.

F-35C з дзеркальними елементами у хвостовій частині Фото: US Navy

У виданні зазначаються, що найцікавішим є підрозділ, до якого належить F-35 — це ескадрилья VFA-125 Rough Raiders. Вона базується на авіабазі Лемур та навчає екіпажі ВМС та морської піхоти керувати винищувачем. Тобто незвичайний F-35C не належить випробувальній чи фронтовій ескадрильї. Літаки VFA-125 могли залучити для того, щоб випробувати нове покриття в умовах інтенсивної експлуатації, щоб зібрати дані щодо зношування.

F-35C Фото: US Navy

Проте є ознаки того, що нове покриття будуть встановлювати і на інші літаки флоту. Саме тому дзеркальна частина може мати три різні покриття для порівняння їхніх характеристик. Якщо припущення автора виправдається, і один з нових матеріалів стане постійним для флоту, то ВМС можуть розповісти про нього детальніше.

Нагадаємо, винищувач F-35C був помічений у футуристичному камуфляжі.

У листопаді 2021 року на фото потрапив випробувальний F-22 із дзеркальним покриттям, схожим на фольгу.