Перестрілки та пʼяні бійки: мер Мелітополя розповів, що відбувається в окупованому місті

За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, 3 грудня на вулиці Дружби весь будинок прокинувся від того, що російський військовий знущався зі своєї дружини. Люди викликали окупаційну "поліцію", проте вона нічого не змогла з ним зробити.

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі зросла кількість російських військових, яких розселили до квартир та домівок місцевих. Загарбники посилили пресинг на цивільних. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, минулий тиждень, 27 листопада – 3 грудня, був складним для ворога, адже вдалось знищити ворожий штаб у тимчасово окупованому Токмаку під час засідання окупантів.

Також Федоров зазначив, що вдалось ліквідувати ворожу техніку та паливозаправники в тимчасово окупованому Мелітополі, а також в селах довкола нього.

Що відбувається в тимчасово окупованому Мелітополі

Мер тимчасово окупованого міста розповів, що зросла кількість російських військових, яких розселяють до квартир та домівок місцевих.

"Ми бачимо тенденцію, що щоночі мешканці тимчасово окупованого Мелітополя прокидаються від автоматних перестрілок, від автоматних черг. Це таким чином не сили спротиву нищать ворожі війська, а окупанти починають нищити один одного", — каже Федоров.

За його словами, 3 грудня на вулиці Дружби весь будинок прокинувся від того, що російський військовий знущався зі своєї дружини. Люди викликали окупаційну "поліцію", проте вона нічого не змогла з ним зробити.

"Вони часто під алкогольним, наркотичним сп'янінням. Від цього прокидаються всі будинки", — заявив Федоров.

Крім того, міський голова розповів, загарбники посилили пресинг на мешканців, які перебувають в тимчасовій окупації. Зокрема, ворог намагається націоналізувати всі квартири та будинки.

"На жаль, навіть якщо наші мешканці під тиском вирішують оформити ворожий паспорт, щоб зареєструвати на себе нерухомість, то ворог говорить: "Ваші квартири націоналізовані". І вам треба ще раз йти й доводити, що це ваші квартири та будинки", — додав очільник міста.

Наразі, за його словами, цивільні українці на тимчасово окупованих територіях абсолютно не захищені. Вони знаходять шляхи для виживання, чекаючи ЗСУ.

Нагадаємо, 21 листопада в Центрі національного спротиву розповіли, що російські війська в окупованому Токмаку захоплюють житло з опаленням для розселення окупантів. Місцеві комунальники надають списки тих квартир, де власники не проживають.

Також 23 листопада мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до втечі з міста. Зокрема, ворог почав вербувати агентів, аби навчити їх ставити мітки на об’єктах інфраструктури, щоб потім було легше завдавати удари по них.