Брак бійців: екскомандир "Айдара" попередив про проблеми через відмови від повісток у ТЦК

За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, українцям потрібно зробити все для того, щоб наступний рік став переможним, а не навпаки. При цьому у противника також є серйозні проблеми.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої служити можуть вирушити військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років. Водночас ігнорування повісток з боку українців може вилитися в серйозну проблему. Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону.

За його словами, через брак особового складу в ЗСУ 2024 рік може не стати переможним для України, а за деяких сценаріїв нібито може статися навіть навпаки.

"Ми зараз нарешті почали говорити, що в нас не вистачає особового складу. І це треба говорити, тому що якщо ми не мобілізуємося у всіх сенсах цього слова, то наступний рік для нас буде не те що не переможним, а маятник може піти у зворотний бік", — заявив Євген Дикий.

Водночас той самий "маятник", про який заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", зараз розташований десь посередині. Пов'язано це з тим, що у противника також є серйозні проблеми з особовим складом на передовій.

"У них (ЗС РФ, — ред.) теж страшна проблема з людьми, і цю проблему створили наші захисники", — додав Євген Дикий.

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