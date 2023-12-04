Мобілізація в Україні: в Раді пояснили, що може змінитись найближчим часом

Частину студентів та тих, хто доглядає за особами з інвалідністю, хочуть позбавити права на відстрочку від призову. Водночас усіх строковиків пропонують демобілізувати.

У Верховній Раді готують зміни щодо мобілізації в Україні. Вони стосуватимуться відстрочок, демобілізації, термінів служби та відпусток. Детальніше про це в ефірі телемарафону 4 грудня розповів перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

З його слів, нардепи найближчими днями розглядатимуть цілу низку законопроєктів щодо військової служби. Для підготовки відповідних змін депутати радились з вищим військовим керівництвом.

Цимбалюк підкреслив, що через війну в Україні мобілізували велику кількість громадян. Частина з них вже рік або навіть більше на службі без ротації.

"Для того, щоб провести фахову професійну ротацію, потрібно підготувати певну кількість військовослужбовців Збройних сил та інших сил оборони", — підкреслив депутат.

Мобілізація в Україні: що хочуть змінити

В Україні пропонують:

встановити відпустки на 90 днів з виплатою коштів для тих, хто повернувся з полону, та зменшити бюрократію з проходженням ВЛК для поранених;

надати право на звільнення зі служби особам без громадянства та іноземцям;

наділити осіб з інвалідністю I-II груп правом на звільнення зі служби;

встановити право на звільнення зі служби або демобілізацію для жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт.

Окрім того, обговорюється, щоб при мобілізації громадяни чітко розуміли, як довго служитимуть в разі нескасування воєнного стану. За рекомендаціями медиків це може бути не більше двох років, якщо людина служить в зоні активних бойових дій.

Відстрочка для студентів

Дискусія щодо скасування відстрочки для частини студентів та забезпечення в Україні права на здобуття освіти триває. Проте, зі слів Цимбалюка, вже вирішено, що тих, хто вже вступив у виш та вчиться, зміни не торкнуться. Тобто пропозиція стосується лише чоловіків, які вступатимуть після прийняття закону.

"В десятки разів зросла кількість тих, які почали здобувати другу, третю вищу, або професійну освіту. Через те вирішили внормувати: якщо людина здобуває першу вищу освіту — питання не обговорюється, вона має право на відстрочку; якщо вона вже вступила та здобуває другу чи третю, ми також розв’язуємо питання, щоб дати можливість завершити навчання", — розповів нардеп.

Демобілізація строковиків

В Україні планують демобілізувати тих, хто проходить строкову службу.

"Вони всі без виключення уже відслужили встановлені законом терміни", — зазначив Цимбалюк.

Відстрочка для родичів осіб з інвалідністю

Також обговорюється питання відстрочок для тих, хто доглядає осіб з I-II групами інвалідності.

"Нині законодавством не обмежена така кількість. Ми плануємо обмежити — одна особа призовного віку має право на відстрочку по догляду за особою-інвалідом, якщо немає інших членів родини, які можуть її доглядати. Тобто не пенсіонери, а особи працездатного віку", — пояснив депутат.

Нагадаємо, речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо відповів, кого зі студентів нині можуть призвати в Україні.

У Києві запропонували виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим мешканцям міста. Схожу ініціативу вже ухвалили в Одесі.