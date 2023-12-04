ЗС РФ використовують "новий" транспорт для перевезення БК у Маріуполі: що задумав ворог (фото)

ЗС РФ розташовують склади з БК по всьому Маріуполю та в різних селах в районі, аби не привертати увагу та не дати можливість зафіксувати всі об'єкти, розповів радник мера Петро Андрющенко.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські військові перевозять боєкомплекти цивільним транспортом. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Ми змогли зафіксувати факт перевезення БК по місту не вантажівками, а цивільним (умовно) транспортом", — сказав Петро Андрющенко.

Ворог перевозить БК цивільним транспортом у Маріуполі

Він зазначив, що окупанти тягають боєкомплекти у причепах зі складів у промзоні на полігони та підрозділи, які розкидані по Маріуполі та на околицях різних сіл у районі. З його слів, противник розташовує склади в різних місцях, аби не привертати увагу та не дати можливість зафіксувати всі об'єкти.

"Ми давно мали цю інфу, але без прямого візуального доказу не брались стверджувати, бо воно навіть звучить дико. Але, ні. Тепер ми впевнені і окупантам буде складніше переховуватись", — наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 28 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові перекинули велику колону вантажівок у напрямку Новоазовська через Маріуполь. Він зазначив, що з Бердянського напрямку противник перекинув щонайменше десять вантажівок з БК, їх супроводжувала військова поліція.

29 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Збройні сили Російської Федерації розпочали нову фазу широкомасштабних операцій в місті. Зокрема, окупанти вдаються до масових "зачисток", у чому їм допомагають місцеві союзники. Операції із "зачистки" противник проводить в сільських районах.