"Град" в мініатюрі: спецпризначенці використовують РСЗВ Sivalka для ударів по росіянах (фото)

У багажнику звичайного пікапу зварена волонтерами станина, на якій кріпиться установка для стрільби.

Українські захисники використовують на фронті міні-РСЗВ Sivalka. Спецпризначенці 1 загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" опублікували фото техніки у Facebook.

Бійці підтвердили, що застосовують техніку проти окупантів у боях. Локацію, де це відбулося, вони не вказали.

"Відпрацьовують по ворожим позиціям!" – йдеться у дописі.

На Авдіївському напрямку, як йдеться у матеріалі ТСН, ЗСУ використовують "Сівалку" з авіаційними ракетами. В розрахунку машини може бути лиш двоє людей. У багажнику звичайного пікапу зварена волонтерами станина. На ній — установка для стрільби.

Застосування РЗСВ на фронті

Українським захисникам восени 2023 року зі звичайного пікапа вдалося зробити своєрідну реактивну систему залпового вогню.Бійці 7-го окремого батальйону АРЕЙ Української добровольчої армії 129-ої бригади територіальної оборони ЗСУ відпрацювали по окупантах на "бандермобілі".

Також українська модернізація РСЗВ "Град" під назвою "Бастіон" бере участь в повномасштабній війні. Установка стоїть на озброєнні 63-ї окремої механізованої бригади. Машина побудована на базі українського КрАЗ-6322 з подовженою колісною базою. Це дає змогу брати із собою додаткові реактивні снаряди.

Нагадаємо, у вересні ЗСУ вперше знищили російську "мотолигу" зі встановленою на ній корабельною РСЗВ "Огонь". За даними військових експертів, бойову машину було знищено поблизу селища Козачі Лагері на лівому березі Херсонщини.