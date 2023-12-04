Мобілізація в Україні: кого можуть забрати до ЗСУ вже в грудні

Значних змін у процес мобілізації поки що немає. Призвати можуть тих, хто був визнаний військово-лікарською комісією обмежено придатним до військової служби.

В Україні у грудні 2023 року триває мобілізація. Журналісти 1+1 розповіли, кого можуть забрати до ЗСУ.

Зазначається, що значних змін у процес мобілізації поки що немає. Так, до Збройних сил України можуть забрати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Серед них також можуть бути й ті, хто був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) обмежено придатним. Їх можуть відправити служити в тил, але не, наприклад, у штурмові війська.

Крім того, закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає про те, що на військову службу не можуть забрати:

осіб з інвалідністю, які були визнані ВЛК непридатними або тимчасово непридатними до служби на строк до пів року;

чоловіки, які виховують понад трьох або більше неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують зміни щодо мобілізації в Україні. Детальніше про це розповів перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. За його словами, через війну в Україні мобілізували велику кількість громадян. Частина з них уже рік чи навіть більше на службі без ротації.

Крім того, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо пояснив, якою є ситуація з ухиленням від мобілізації. За його словами, багато проблем і питань із мобілізацією вирішаться, коли буде впорядковано електронний облік військовозобов'язаних.