Для боротьби з "шахедами": Україна отримала від Британії керовані ракети Martlet, — Times

За даними видання, поки немає офіційних повідомлень про постачання ракет. Це озброєння вже успішно застосовували в Україні по цілях у повітрі. Зокрема, українські військові знищили БПЛА "Орлан" та гелікоптер Ка-52 ЗС РФ.

Велика Британія передала Силам оборони України ракети Martlet для боротьби з ударними безпілотниками Shahed іранського виробництва, які Росія застосовує для атак по містах України. Це кероване озброєння є частиною сучасних систем, переданих для протидії цим безпілотникам, повідомляє The Times.

Ракети Martlet, створені компанією Thales Air Defense, являють собою легкі багатоцільові керовані ракети. При цьому видання зазначає, що наразі немає офіційних повідомлень про постачання ракет.

За даними журналістів, спочатку Міноборони Великої Британії розмістило замовлення на 1000 таких ракет, починаючи з 2013 року. Однак початкова оперативна готовність була досягнута тільки 2021 року, а повна оперативна спроможність планується до 2024 року.

Ракета Martlet забезпечує єдину лінійку озброєнь, яку можна використовувати в різних режимах: морському, для атаки на цілі на землі, для запуску з повітря і для ураження повітряних цілей із землі.

Ракети Martlet успішно застосували в Україні

Варто зазначити, що в травні 2022 року з'явилося відео роботи ПЗРК по російському безпілотнику "Орлан-10". ЗМІ змогли ідентифікувати ці ракети як Martlet завдяки особливостям їхнього транспортно-пускового контейнера зенітної керованої ракети.

Також у червні 2022 року ракети Martlet було використано для знищення російського гелікоптера Ка-52.

У листопаді 2022 року було опубліковано кадри роботи зенітно-ракетного комплексу Stormer HVM, який вразив ціль противника в повітрі легкою багатоцільовою керованою ракетою Martlet.