Власник СТО хотів продати росіянам деталі для винищувача МіГ-29, — СБУ (фото)

Українець опублікував оголошення, що продає запчастини для літаків, і невдовзі знайшов "покупців" — з РФ. У СБУ розповіли, як його покарають та що тепер буде з обладнанням.

В Україні схопили ділків з Дніпра, які намагались продати російським військовим запчастини для бойових літаків. Деталями 4 грудня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

За інформацією СБУ, чоловік вкрав обладнання зі складу виробництва ще у 2019 році. Потім він передав його своєму знайомому, і той сховав запчастини на території своєї станції техобслуговування.

Фото запчастин до МіГ-29 Фото: Пресслужба СБУ

Згодом підприємець вирішив продати деталі та опублікував оголошення на спеціалізованому сайті. "Товаром" зацікавились представники російського ВПК, які саме шукали такі запчастини для бойових літаків ЗС РФ.

Працівники СБУ знайшли на згаданому СТО:

10 авіанасосів;

два стартер-генератори;

тисячу додаткових комплектуючих.

Фото запчастин до МіГ-29 Фото: Пресслужба СБУ

Усі ці деталі — до винищувачів МіГ-29, і їхня вартість оцінюється у понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці порушили кримінальну справу, і ділки тепер ризикують провести найближчі до 12 років за ґратами.

Експертиза підтвердила, що вкрадене майже п’ять років тому обладнання — справне. Тепер його передадуть ЗСУ.

Фото запчастин до МіГ-29 Фото: Пресслужба СБУ

Нагадаємо, у Росії сталося ДТП за участі цілої колони автомобілів Росгвардії. Відомо, що один росіянин загинув, ще четверо — отримали поранення.

На Закарпатті спіймали чоловіка, який вже вчетверте намагався втекти з України. Цього разу він спробував переплисти річку на надувному матраці, прикинувшись дитиною.