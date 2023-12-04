Мобілізація в Україні: чи скасують відстрочку дорослим студентам та викладачам (відео)

Зі слів нардепа з комітету з питань ветеранів і соцполітики Михайла Цимбалюка, планують врегулювати ситуацію з чоловіками, які вирішили отримати другу та третю вищу освіту. Їх не позбавлять права на навчання і готують інше розв'язання проблеми.

Народні депутати продовжили працювати над законопроєктом про зміни закону про мобілізацію та демобілізацію. Серед новацій — планують змінити умови відстрочки для громадян, які отримують другу та третю вищу освіту. Також чітко висловляться щодо того, чи буде відстрочка у викладачів закладів вищої освіти (ЗВО). Деталі нового законопроєкту розповів нардеп від ВО "Батьківщина" та Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Пояснення пролунали у ефірі телеканалу "Рада".

Цимбалюк заявив, що робоча група нардепів Верховної Ради напрацювала кілька законопроєктів, які стосуються військової сфери. Вказав, що основні питання торкаються питань мобілізації та демобілізації. Деякі законопроєкти вже готові і скоро надійдуть у Раду на розгляду нардепів, заявив представник "Батьківщини".

Мобілізація в Україні — деталі

Згідно з напрацюваннями народних обранців, українців незабаром очікують наступні зміни в законі про мобілізацію:

військові, яких вдалось повернути з полону РФ, отримають відпустку до 90 днів;

складуть чіткий перелік документів для проходження пораненим військово-лікарської комісії (ВЛК). Зокрема, вкажуть, що має принести військовий, а що мають самостійно отримати різні державні інституції.

Відстрочка для студентів та викладачів

Деякі пропозиції законотворців торкнуть військовозобов'язаних, які вирішили отримати другу та третю вищу освіту після того, як РФ почала війну в Україні, а президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію.

"Зараз йде дискусія щодо недопущення порушення прав особи на здобуття освіти", — сказав нардеп Михайло Цимбалюк. Політик наголосив, що не будуть позбавляти людей права на освіту, при цьому змушені враховувати рішення Міністерства освіти.

Цимбалюк зауважив, що кількість осіб, які розохотились отримати ще одну спеціальність, дійсно різко зросла після вторгнення. Тому поки що сформовані наступні пропозиції:

якщо військовозобов'язаний отримує вищу освіт вперше — то "питання не обговорюється", відстрочка збережеться;

якщо людина вже вступила і здобуває другу або третю вищу освіту — то "дамо можливість завершити".

Відстрочка для викладачів ЗВО: вони "однозначно мають право на відстрочку", — пролунало у ефірі телеканалу.

Демобілізація — нові правила

Нардепи планують дозволити демобілізацію або звільнення з війська певним категоріям громадян. Зокрема, отримають право на демобілізацію:

люди без громадянства або іноземці, які воюють у лавах ЗСУ;

військові з інвалідністю І та ІІ групи;

курсантки, які вирішили достроково розірвати контракт.

Зазначимо, 28 листопада у Офісі президента пояснили, яка ситуація з наповненістю бойових підрозділів ЗСУ. Зокрема, заявили, що у деяких частинах є дефіцит військових: наприклад, у наявності три особи з сотні, які мають бути у роті. Крім того, інколи середній вік військових у підрозділі — вищий 50 років. Крім того, нардеп Роман Костенко, який воює у складу Сил оборони, відзначив, що проблема кількості солдатів подекуди більша за нестачу снарядів для артилерії.

Нагадуємо, український чиновник перелічив підстави, за яких працівники ТЦК можуть зайти у помешкання військовозобов'язаного. Також журналісти Фокусу вказали, кого саме можуть мобілізувати до лав ЗСУ у грудні.