Мобілізація в Україні: чи можуть забрати в армію з інвалідністю III групи

На думку адвоката Івана Лібермана, мобілізувати людей із інвалідністю III групи можуть навіть на підставі того, що громадяни України мають служити в армії за законом.

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У середині літа 2022 року у Верховній Раді запропонували призивати на військову службу людей із інвалідністю, але тільки за їхньою згодою. Наскільки це правомірно, коментує доктор права, член Національної асоціації адвокатів України Іван Ліберман.

Як зазначає юрист, цей законопроєкт було розміщено на сайті парламенту, однак законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (ст. 23) передбачено, що особи з інвалідністю в зазначений період можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою та лише за місцем проживання.

Водночас Ліберман зазначає, що III група — це легка інвалідність, тобто це легкі розлади здоров'я, які дають змогу людині воювати.

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"Брати участь у бойових діях можна різними способами. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу тощо. Тобто служба в армії ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — пояснює адвокат.

Хто не підлягає призову

Згідно з чинним законодавством, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

або відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців (із подальшим проходженням ВЛК).

Адвокат звертає увагу, що в ст. 23 закону чітко не вказана група інвалідності, відповідно, люди з будь-якою групою інвалідності не підлягають мобілізації.

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Однак він додає, що мобілізувати людей із інвалідністю III групи можуть навіть на підставі того, що громадяни України мають служити в армії відповідно до законодавства.

"Зокрема, багато хто з українців ще до війни робив собі довідки про інвалідність III групи, щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Отже, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово, за згодою, а потім і обов'язково служити у війську", — зазначає Ліберман.

Як поводитися під час отримання повістки

Якщо вам прийде повістка, потрібно з'явитися у військкомат у зазначений час і мати із собою документи, що підтверджують вашу інвалідність.

Мобілізувати людей із інвалідністю зможуть лише після ретельного медогляду ВЛК.

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Нагадаємо, у ЗМІ розібралися, які категорії українців підлягають мобілізації в грудні. Секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко розповів, які плануються зміни.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що столична міська рада розглядає ідею виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим киянам. Схожу пропозицію вже ухвалила Одеська міськрада.