Відповість "по-свинськи": Путін розкритикував країни Балтії за "русофобську політику", — ЗМІ

Жителі Балтії будуть мати нещастя у себе вдома, якщо будуть продовжувати любити росіян, пригрозив президент Путін. Аналогічні неприємності він пообіцяв міжнародним інституціям.

Президент РФ Володимир Путін розкритикував антиросійську політику, яку провадять країни Балтії. З його слів, тепер у жителів Литви, Латвії та Естонії не буде щасливого життя. Слова очільника Кремлі навело росЗМІ "ТАСС".

У дописі вказано, що Путін взяв участь у засіданні Ради з розвитку громадського суспільства та прав людини. Засідання проводили онлайн, свідчить запис, опублікований неурядовим медіа "Смотри". Учасниками були представники громадських організацій, які діють у РФ і на тимчасово окупованих територіях України.

Звертаючись до присутніх, очільник Кремля поскаржився на "русофобію" жителів Балтії. Зокрема, литовці, естонці та латвійці начебто не ставились до Росії позитивно задовго до початку війни в Україні. Тому, на думку росіянина, вони не будуть щасливими: "щастя не прийде в дім".

Також Путін пригрозив, що РФ буде відповідати за образи, які переживають росіяни в інших країнах. Зокрема, натякнув, що буде відповідати "по-свинськи".

"Якщо вони будуть проводити таку політику щодо людей, які хотіли жити в тій чи іншій країні, працювали там, створювали якісь блага для цієї країни, по-свинськи звертатися… То зрештою вони з таким свинством і зіткнуться", — сказав президент РФ. З його слів, відповідь від Росії отримає, наприклад, Латвія.

Серед інших, пролунали претензії щодо міжнародних організацій. Наприклад, Путін зауважив, що там відбувається "конкурс" серед тих, хто не любить росіян.

Путін — про ставлення до росіян в Латвії Фото: Скриншот Путін — про ставлення міжнародних організацій Фото: Скриншот

Інші тези президента РФ стосувались питань соціального захисту вдів солдат ЗС РФ, насильству у російських тюрмах та колоніях, свавіллю слідчих. З його слів, з усім цим "треба розібратись".

Зазначимо, 30 листопада стались неприємні інциденти під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміт ОБСЄ. Спершу міністру довелось летіти особливим маршрутом, бо його літак не хотіли бачити у повітряному простору деяких країн ЄС. Потім учасники зібрання ОБСЄ уникали спілкування з Лавровим: навіть виходили з зали, де він виступав. Втім, за один стіл з ним сіли представники Вірменії та Білорусі, а представник Австрії просто постояв поруч.

Крім того, українська делегація заявила, що не братиме участі у саміті через присутність російського представника. Аналогічно вчинили делегації країн Балтії — оголосили про бойкот через візит Лаврова.

Нагадуємо, 19 листопада стало відомо, що Латвія будує на кордоні з РФ паркан, довжиною 180 км. Тоді ж ЗМІ розповіли про акцію у Литві: там планують усі штрафи передати на відновлення України. 3 грудня в Естонії заявили, що планують повністю закрити російсько-естонський кордон.