До кінця року закінчаться гроші: у Байдена закликали Конгрес вирішити, чи дасть він Путіну перемогти

За словами помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Конгрес має вирішити, чи буде він продовжувати участь у коаліції 50 націй, створеній президентом Байденом, або ж проігнорує уроки історії.

Без додаткових асигнувань з боку Конгресу в адміністрації президента США до кінця року закінчаться кошти на закупівлю зброї для України. Про це в понеділок, 4 грудня, на брифінгу в Білому домі повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Радник Байдена зазначив, що ресурси, надані Конгресом для України та "інших потреб національної безпеки", зупинили просування окупаційних сил Росії в Україні, а також допомогли Києву здобути значні воєнні перемоги, зокрема зайняти понад 50% території, раніше окупованої Росією.

"Тепер справа за Конгресом. Конгрес має вирішити, чи будуть вони продовжувати підтримувати боротьбу за свободу України у складі коаліції 50 націй, яку створив президент Байден, чи Конгрес проігнорує уроки, які ми винесли з історії, і дозволить Путіну здобути перемогу. Це так просто. Ми сподіваємося, що Конгрес зробить правильний вибір", — заявив Салліван.

Пентагон використав 97% із наданих коштів для допомоги Україні

Радник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що з $62,3 млрд, виділених для допомоги Україні, Пентагон витратив 97%, а Держдепартамент використав усі $4,7 млрд, включно з коштами на економічну допомогу та гуманітарну підтримку.

"Зовсім скоро кошти взагалі закінчаться, тому так, ми дуже стурбовані. Саме тому президент і представники його адміністрації закликають Конгрес діяти якомога швидше", — сказав Міллер.

4 грудня ЗМІ з посиланням на лист директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів обох партій у Конгресі повідомили, що без активних дій з боку Конгресу до кінця року буде витрачено кошти на придбання додаткового озброєння та обладнання для України, а також надання арсеналу з американських військових запасів.

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Нагадаємо, у листопаді ЗМІ писали, що Конгрес може затвердити допомогу Україні не раніше середини грудня. За інформацією представника Міноборони, США вже почали обмежувати надходження військової допомоги.