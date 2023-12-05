ХАМАС атакував військову базу Ізраїлю, на якій зберігається ядерна зброя, — NYT (фото)

За даними аналітиків, ракета, запущена із сектору Гази, спровокувала пожежу на ізраїльській базі "Сдот-Міха". Вогонь зупинився приблизно за 300 метрів від найближчого ракетного об'єкта.

Одна з ракет ХАМАСу, запущених по Ізраїлю із сектору Гази 7 жовтня, влучила у військову базу "Сдот-Міха", на якій, імовірно, розміщувалися ракети, здатні нести ядерну зброю. Про це пише The New York Times 4 грудня.

Повідомляється, що самі ракети не були уражені, проте удар спровокував пожежу, яка наблизилася до сховищ ракет та іншого чутливого озброєння.

Як зазначають автори статті, Ізраїль ніколи не визнавав існування свого ядерного арсеналу. Водночас ізраїльські інформатори, офіційні особи США й аналітики супутникових зображень згодні з тим, що країна володіє принаймні невеликою кількістю ядерної зброї.

Бойовики ХАМАСу вдарили по ізраїльській військовій базі Сдот-Міха Фото: The New York Times

За оцінками директора Проєкту ядерної інформації Федерації американських учених Ганса Крістенсена, на базі "Сдох-Міха"може зберігатися від 25 до 50 ракетних пускових установок "Єрихон", здатних нести ядерну зброю.

Згідно з розсекреченими документами уряду США, ізраїльські ракети "Єрихон" оснащені ядерними боєголовками. На думку Крістенсена, боєголовки, найімовірніше, зберігаються в окремому місці, далеко від бази, і тому не наражалися на загрозу під час ракетної атаки ХАМАСу.

У ЦАХАЛі відмовилися від коментарів щодо цього. Водночас журналісти зазначили, що після 7 жовтня навколо військових позицій поблизу місця падіння ракети було збудовано нові земляні насипи та загородження, імовірно, для захисту від майбутніх атак.

ЗМІ також показали супутникові знімки, на яких можна помітити сліди пожежі на базі. Повідомляється, що пожежа спалила близько 160 тисяч квадратних метрів. Озброєння й обладнання залишилися цілими й неушкодженими. Аналітики вважають, що вогонь зупинився приблизно за 300 метрів від найближчого ймовірного ракетного об'єкта.

На місці ракетного удару спалахнула пожежа Фото: The New York Times

За словами Крістенсена, навіть якби вогонь досяг ракет, їхні підземні тунельні сховища були побудовані так, щоб витримати ураження.

Нагадаємо, 5 листопада ізраїльського міністра культурної спадщини Амігая Еліяху відсторонили від участі в засіданнях уряду після того, як він висловив ідею скидання ядерної бомби на сектор Гази.

Раніше, 23 березня, стало відомо, Ізраїль повідомив адміністрації Байдена та кільком європейським країнам, що Іран може спровокувати удар, якщо почне збагачувати уран більш ніж на 60%.