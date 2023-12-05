Працювали фахівці: в Африці ліквідували росіян, які вербували до ПВК "Редут", — соцмережі

За попередньою інформацією, автомобіль із вербувальниками атакували FPV-дрони. Усі троє чоловіків загинули, а водій отримав поранення.

В Африці у Ліберії вбито трьох росіян, які проводили вербування до ПВК "Редут". Про повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Автомобіль із вербувальниками атакували FPV-дрони. Усі троє чоловіків загинули, а водій отримав поранення.

"Важливим є той факт, що ПВК "Редут" контролюють російські спецслужби, а атака дронами-камікадзе здається результатом роботи фахівців найвищого класу", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що розглядали також версію, що до нападу на вербувальників "Редута" можуть бути причетні члени ПВК "Вагнер", але від неї згодом відмовилися.

"Зараз, звичайно, іде боротьба за африканських рекрутів, проте тут чітко видно український слід — була атакована саме та машина, у якій їхали вербувальники. Атаку проводили зблизька", — пише "Табакерка" з покликанням на свої джерела.

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