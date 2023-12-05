Українська БМП M2 Bradley витримала удар ПТРК в боях за Авдіївку (відео)

Екіпаж M2 Bradley відбивав атаки російських окупантів біля Степового. Попри удар протитанкового засобу військові змогли самостійно покинути поле бою.

Під час боїв під Авдіївку українські військові застосовують американські БМП M2 Bradley. Одна з машин витримала удар протитанкової ракети. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на соціальні мережі.

Безпілотник зафіксував відбиття атаки російських військ на околицях села Степове. Населений пункт знаходиться над Авдіївським коксохімічним заводом. В ході бою M2 Bradley бив по ворогу з гармати, проте в певний момент машину уражає протитанковий комплекс.

Бойова машина піхоти витримала удар і змогла самостійно покинути небезпечну позицію. У виданні зазначають, що українські оборонці успішно використовують БМП американського виробництва. Інколи застосовуються разом з FPV-дронами, щоб знищувати ворожу піхоту біля Степового.

Варто зазначити, що американські Bradley мають комплекти динамічного захисту BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles). Додатковий захист створили спеціально для БМП. В США почали використовувати динамічний захист під час війни в Іраку, щоб збільшити виживаність машини під час ворожих засідок.

Наразі Авдіївка залишається одним з пріоритетних напрямків для ЗС РФ. За даними Генштабу, за добу бійці Сил оборони відбили 18 атак в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Сєверного.

Нагадаємо, український танк "Булат" витримав два влучання російських дронів-камікадзе. Врятував екіпаж ДЗ "Ніж".

1 грудня в BAE Systems заявили про скасування планів згортання виробництва M2 Bradley.