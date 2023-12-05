Шістьох українських дітей повернуть із Росії за підтримки Катару, — Reuters

За інформацією джерела, одну дитину катарські дипломати супроводжували до посольства у Москві, а потім переправили на територію України.

За посередництва Катару Російська Федерація погодилася повернути ще шістьох викрадених українських дітей до їхніх родин. Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник Катару заявив, що діти перебували у родичів у Росії або на окупованій РФ території. Вони прямують до України через Москву.

Це другий етап повернення дітей за посередництва Катару. У жовтні вдалося доправити додому чотирьох неповнолітніх.

Як повідомило джерело у липні, переговори щодо повернення тривали принаймні з квітня 2023 року.

Катар погодився на прохання України виступити посередником із Росією щодо повернення дітей їхнім найближчим сім’ям під час візиту в Україну в липні 2023 року прем’єр-міністра шейха Мохаммеда бін Абдулрахмана аль-Тані.

"Процес включав отримання згоди сімей, ідентифікацію неповнолітніх та перевірку ідентифікаційної інформації, координацію з гуманітарними організаціями, а також логістичні заходи", — розповів катарський чиновник.

За словами джерела, одного з дітей катарські дипломати супроводжували до посольства у Москві, а потім переправили до України.

Офіс уповноваженого Верховної ради з прав людини поки не коментував звільнення дітей.

Нагадаємо, 14 вересня Україна повернула ще 11 дітей з окупованої частини Херсонської області. У більшості з них є батьки.

Крім того, 13 вересня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій і регіонів Росії. 12 вересня Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей. 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Звільнення дітей, полонених і розвиток портів: чому Катар хоче стати посередником для України".