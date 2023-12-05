СБУ ідентифікувала росіян, які на Донеччині ґвалтували жінок і катували полонених (аудіо)

Як встановили у спецслужбі, окупанти знущаються над жінками та військовополоненими. Один із російських військових розповів у телефонній розмові журналістці, які звірства вчиняють ЗС РФ.

Українська служба безпеки викрила російських військових, які ґвалтували жінок та катували військовополонених. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Про звірства окупантів українська спецслужба дізналася із перехопленої телефонної розмови російського військового з башкортостанською кореспонденткою Кудашевою Гузеллю, яка працює у газеті "Аургазинський вісник".

Повідомляється, що окупант служить у 3-му батальйоні імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії РФ), а його позивний – "Рафаель". Журналістка, з якою спілкувався окупант, постійно спілкується з російськими військовими та публікує матеріали про "подвиги" військових, втім вона ніколи не пише за скоєні воєнні злочини.

Так, у розмові окупант розповів, як інші військові ґвалтують та катують людей, зокрема військовополонених. До прикладу він розповів, як в одному із міст Донеччини четверо окупантів зґвалтували жінку, після чого вбили та спалили тіло.

За словами військового РФ, командування знає про злочини своїх військових, однак закриває очі на скоєні злочини. Окрім того, він розповів, як окупанти знущаються з українських полонених, зокрема каструють, ґвалтують та катують із застосуванням монтажної піни.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, Росія утримує у полоні понад 4 тисяч мирних українців. Зокрема, понад 90% полонених потерпають від катувань, найбільше страждають чоловіки. Відомо, що окупанти застосовують проти українців електрошокери, а також розтинають кінчики пальців.

Також наприкінці листопада у Координаційному штабі повідомляли, що Росія призупинила обмін полоненими. Таким чином вони хочуть створити враження, що українська влада не активно працює над цим питанням.