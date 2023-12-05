Мобілізація в Україні: Ужгородський ТЦК видавав повістки в тренажерному залі, — соцмережі (фото)

Під час візиту людей у формі до тренажерного залу в Ужгороді кілька чоловіків отримали повістки, при цьому реакції районного та обласного військкоматів поки що немає.

В Ужгороді працівники військкомату завітали в один з місцевих тренажерних залів. Під час візиту вони перевірили документи у присутніх військовозобов'язаних, а декому вручили повістку. Про ситуацію з Ужгородським районним територіальним центром комплектування (ТЦК) ідеться у місцевому Telegram-каналі "Ужгород LIVE | Закарпаття".

Автори каналу опублікували відео, зняте, як стверджують, в ужгородському тренажерному залі. Видно приміщення, заповнене чоловіками, які прийшли позайматись спортом. Кількома групами стоять громадяни у військовій формі, дехто — з автоматами. Військові спілкуються з відвідувачами, перевіряють у них документі, свідчить запис.

У дописі вказано, що на відео — візит працівників Ужгородського терцентру комплектування. Стверджують, що в підсумку отримали повістки деякі спортсмени та їхні тренери.

Зазначимо, відео з місця подій в Ужгороді з'явилось у мережі о 19:36 5 грудня. На записі не чути, про що говорять люди, тому немає певності, що там насправді відбувається.

Скандал в ТЦК — реакція Ужгородського військкомату

На сторінці Facebook Ужгородського районного територіального центру комплектування на сьогодні немає коментарів щодо подій, зафіксованих на відео. Також немає реакції на сторінці Закарпатського обласного ТЦК: у останньому дописі вітають з Днем волонтера.

Раніше ЗМІ розповідали про різні випадки, які стаються, коли працівники ТЦК намагаються вручити людям повістку, щоб вони, за потреби, пішли до війська і стали на захист України.

Зокрема, у листопаді кілька інцидентів стались на заході України. Наприклад, у Львівському ТЦК силоміць завантажили чоловіків у машину та повезли у невідомому напрямку. Крім того, на Тернопільщині сталась бійка у приміщенні військкомату: працівник установи, як підозрюють, міг побити харків'янина, затриманого на півдорозі до незаконного перетину кордону.

На початку листопада в Міноборони України заявили, що планують реформувати систему мобілізації до лав ЗСУ, раніше писав Фокус. Згідно з оновленою концепцією, будуть змінювати принципи роботи військкомів, вдосконалять систему військово-лікарських комісій, будуть впроваджувати систему рекрутингу.

Водночас у Запоріжжі прийняли рішення про поквартирний обхід, під час якого працівники ТЦК можуть вручити повістку військовозобов'язаному. Між тим представники української влади вказують, що можуть змінити закон про мобілізацію і почати звільняти з армії людей, які воюють достатньо довго. Наголошують, що у такому випадку мобілізаційні заходи, ймовірно, посиляться.