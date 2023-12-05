"Один із найбільших стратегічних прорахунків США": експерт Bild про контрнаступ ЗСУ у 2023 році

За словами військового аналітика Bild Юліан Репке, адміністрація Джо Байдена "вводила в оману Україну, світ і себе близько півроку, перш ніж усвідомила реальність".

Український контрнаступ 2023 року став одним із найбільших стратегічних прорахунків адміністрації США за останні десятиліття. Про це заявив військовий аналітик Bild Юліан Репке, коментуючи вчорашню статтю The Washington Post про причини провалу України.

"Адміністрація Байдена вводила в оману Україну, світ і себе близько півроку, перш ніж усвідомила реальність", — додав Репке.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році: деталі статті WP

Нагадаємо, у повідомленні, 4 грудня, в The Washington Post Як опублікували статтю про те, як відбувалась підготовка до бойових дій 2023 року і як експерти оцінюють результати контрнаступу.

Журналісти вказали, що поспілкувались із 30 військовими та політиками з США, ЄС та України й склали загальну картину контрнаступу ЗСУ у 2023 році.

Згідно з концепціями військових США, Україна повинна була б максимально натиснути на одному відрізку фронту. Водночас була впевненість, що буде успіх протягом контрнаступу, тривалістю 60–90 днів. Також припускали, що можливий розмір українських втрат, якби реалізували саме цей план, складали б 30–40%.

Розвідка США припускала, що шанси на успіх "50 на 50"

Пентагон був більш переконаний у можливості успіху, ніж західні розвідки, написали журналісти. Зокрема, розвідка припускала, що успіх на перемогу — "50 на 50". Цю позицію оцінили критично: по-перше, у перші дні війни розвідка сильно помилась з шансами України втриматись і, по-друге, визнавали вплив на шанси України прагнення українців відстояти незалежність і вибити російських окупантів. Вказували, що "в українців просто немає вибору".

Що "не так" з контрнаступом ЗСУ: висновок WP

Журналісти WP підсумували, що "не так" з контрнаступом ЗСУ у 2023 році. По-перше, Пентагон та Україна мали розходження у точці зору на наступ, але у США були впевнені, що наявних ресурсів могло бути достатньо за правильного плану. По-друге, на Заході недооцінили здатність Росії жертвувати великою кількістю росіян для досягнення військових цілей. По-третє, Україна намагалась вберегти життя своїх військових, а західні чиновники мали інші думку: "вважали, що втрати зрештою будуть вищими без вирішального нападу".

Спочатку робити, потім — рекламувати: як контрнаступ коментують в ЗСУ та ВМС

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов назвав Фокусу три головні причини, чому контрнаступ не досяг очікуваних результатів. За його словами, цьому посприяла недостатня кількість зброї, повна відсутність авіації, розтягування сил по всій лінії фронту.

Експерт зазначає, що механізована атака російських позицій у лоб, про яку міркують американські журналісти, за відсутності авіації та достатньої кількості озброєння, призвела б до колосальних втрат. З цієї причини українське керівництво не погодилося на подібні пропозиції, обравши більш обережну тактику.

Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко вважає, що пропозиція американських партнерів сконцентрувати сили на одному напрямку — могла зіграти на користь українського контрнаступу. Експерт додає, що початок контрнаступу довго відкладали, що дало можливість ЗС РФ підготуватися.

"Мені було дивно, що в нас наступ розпочався на кількох напрямках одночасно. І що він затягнувся. У принципі, очікували початок у квітні або травні. РФ скористалася часом, щоб поставити міни. У нас було багато гасел у медіа. Але спочатку треба було зробити, а потім — показувати результат. А не навпаки. Але в нас завжди так — якщо є план, ми його одразу рекламуємо, а потім виправдовуємося, що не вийшло", — каже Риженко.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року генерал Валерій Залужний опублікував колонку, у якій аналізував поточний стан війни в Україні. Військовий вказав, що потрібно, щоб бойові дії не стали позиційними. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить глухого кута у війні, а пізніше визнав, що попереду в України важкі роки війни.

Видання The Economist своєю чергою опублікувало ще дві статті на тему російсько-української війни. У одній статті зауважили суперечності серед військово-політичного керівництва України. У другій написали про можливість перемоги РФ внаслідок слабкості країн Заходу, які не поставились до війни з усією серйозністю.