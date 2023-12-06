"Вибухова труна колесах": окупанти обшили динамічним захистом звичайну вантажівку (фото)

Динамічний захист не можна встановлювати на неброньовану техніку, бо він спрацьовує шляхом вибуху. Окупанти підклали металеві пластини під нього, але вони можуть бути затонкими.

В російських телеграм-каналах розповсюдили відео російської вантажівки ГАЗ-66 із блоками динамічного захисту (ДЗ) по периметру корпусу. Це смертельно небезпечна загроза для окупантів. Про це повідомляє Forbes.

На радянську вантажівку ГАЗ-66 встановили динамічний захист "Контакт-1". Проте для безпечного використання такого типу захисту обʼєкт має бути захищеним. Річ у тому, що блок ДЗ начинений вибухівкою. Динамічний захист працює так, що при влучанні кумулятивного снаряда вибухова речовина всередині контейнеру вибухає назустріч, щоб порушити кумулятивний струмінь або повністю його нівелювати.

При цьому ДЗ може захищати від різних типів боєприпасів та загроз, наприклад, український "Булат" з ДЗ "Ніж" витримав влучання дрона-камікадзе. Саме тому встановлення "Контакту" чи інших типів ДЗ є популярним рішенням як в ЗСУ, так і в ЗС РФ.

"Щоб витримати вибухи, характерні для динамічної броні, потрібен достатній рівень базової броні. Таким чином, динамічний захист не можна додати до всіх транспортних засобів — це обмеження стосується, наприклад, вантажівок", — йшлося у звіті Бюджетного управління Конгресу США ще у 2012 році.

Росіяни вочевидь розуміли ризики, тому спробували створити демпферну зону за контейнерами з ДЗ й встановили металеві пластини. Проте автор зазначає, що пластини можуть виявитись як затонкими, так і виготовленими з невідповідної якості металу. Для того, щоб знищити таку вантажівку ЗСУ буде достатньо атакувати контейнер з ДЗ, щоб він спрацював й підірвав весь ГАЗ-66, резюмує автор.

Нагадаємо, 2 вересня ЗМІ писали, що українські Leopard 2A4 додатково захищають динамічним захистом.

16 вереесня 2022 року в мережі показали броньовик "Тигр", на який також встановили ДЗ.