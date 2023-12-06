$9 тисяч за візу: у Непалі затримали вербувальників людей для участі у війні проти України

За даними поліції Катманду, загалом під вартою перебуває 10 осіб. Усі вони брали активну участь у тому, щоб переправити громадян в іншу країну. Відбувалася незаконна діяльність через ОАЕ.

Поліції Непалу вдалося затримати групу з десяти осіб, які брали з безробітних молодих хлопців великі гроші і відправляли для подальшого вербування в російську армію. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що затримання відбувалися останні кілька днів, про що розповів начальник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі. У результаті 10 осіб перебувають під вартою.

"Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами і скеруємо їх до суду", — заявив Бхупендра Хатрі.

Окремо було зазначено, що затримані громадяни спочатку брали з кожної людини суму в розмірі до 9 тисяч доларів, після чого їх відправляли в Росію за допомогою туристичних віз. Відбувалося це, в основному, через Об'єднані Арабські Емірати. Така діяльність незаконна.

Уже після прибуття в Росію громадян із Непалу починали вербувати для участі в бойових діях на території України у складі ЗС РФ.

"Це випадок контрабанди людей, організованої злочинності", — додав начальник поліції округу Катманду.

Варто зазначити, що напередодні в МЗС Непалу зверталися до представників РФ, щоб їхніх громадян не використовували у війні.

Громадян азіатської країни закликали не вступати до чужих армій, а тим паче тих країн, які ведуть війни. Загалом відомо, що в російській армії побувало вже 150-200 непальців. Щонайменше 6 людей загинули, а ще один опинився в полоні.

"Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла і виплатити компенсацію їхнім сім'ям", — заявили в Міністерстві закордонних справ Непалу.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що вісім громадян Непалу кинули Міноборони РФ на гроші. Кожен із них отримав по 195 тис. рублів, які видаються за первинне підписання договору зі ЗС РФ. Їх навіть встигли доставити в розташування частини, яка дислокується в Ростовській області.