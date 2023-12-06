Дикі звірі атакують окопи: в лікарнях Дніпра зросла кількість бійців ЗСУ з укусами

Торік такого не було, кажуть медики. Запаси антирабічних вакцин, гамма-глобуліну у медзакладах постійно доводиться поповнювати. За останній місяць використали гамма-глобуліну більше, ніж до цього за рік.

У медзакладах Дніпра зросла кількість бійців Сил оборони, які потрапляють з передової не з пораненнями, а після укусів диких тварин. Про це пише "Голос України".

Дедалі частіше до лікарень доправляють воїнів, яких покусали дикі тварини – гризуни, лиси, або ж бродячі коти та собаки.

"Останнім часом поранених стало набагато менше. Але зараз дуже багато військових, вкушених дикими тваринами. З якоїсь причини звірі активізувались наприкінці літа і це триває дотепер. Торік такого не було. Запаси антирабічних вакцин, гамма-глобуліну постійно доводиться поповнювати. За останній місяць ми використали гамма-глобуліну більше, ніж раніше за рік", – розповів завідувач травматологічного відділення Юрій.

Самі укуси зазвичай не становлять загрози, але головна небезпека – це сказ, який може передаватися через слину інфікованої тварини. Через укус миші опинився на лікарняному ліжку воїн ЗСУ Богдан. Чоловік отримав вакцину.

"Мишей, щурів неймовірно багато. Вони вважають окопи, ці нори своїми, тож захищаються та нападають на людей. Мій випадок не унікальний. Це сталось у сутінках. Миша в темряві підбігла та вкусила за палець. Я спочатку продезінфікував рану антисептиком, потім повідомив медикам. Вони продумали алгоритм, як мене евакуювати, тож зараз я тут. Почуваюся добре і хочу якнайшвидше повернутися до побратимів", – каже Богдан.

Медики підкреслюють, що здорові тварини рідко нападають на людей — тільки у випадку самооборони. Напад звіра без причини, може бути ознакою сказу, тож у такому разі потрібна негайна вакцинація.

Нагадаємо, що Віталій Козловський показав свій бліндаж. Він поділився кадрами, де ньому бігають миші.

Раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ відгодував щура-рекордсмена. За даними з відкритих джерел, у світі немає сірого пацюка, який би важив більш ніж 885 грамів, а в Україні тепер є.